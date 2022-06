En la quinta etapa, el pelotón pasará por Bélgica: de Lille a Arenberg Port Du Hainaut. Un recorrido que llevará a los corredores por un infierno de sterrato y 11 tramos (cinco inéditos) de casi 20 kilómetros de adoquines que regresan al Tour cuatro años después.

Los primeros siete días concluirán con la primera subida en alto, en la séptima jornada, desde Tomblaine a La Super Planche des Belles Filles.

La segunda semana arrancará desde Suiza con Los Alpes y dos subidas para marcar en el calendario: El regreso del Col du Granon (11,3 kilómetros al 9,2 % de desnivel), que no se sube desde 1986 y, en la jornada siguiente, el 14 de julio, la fiesta nacional de Francia se trasladará hasta la cima del Alpe d'Huez, tras cuatro años de ausencia.

“�� Etape 12 / Stage 12 #TDF2022 ⛰ Col de la Croix de Fer (29 km, 5,2%) ⛰ Alpe d'Huez (13,8 km, 8,1%) �� An exact replica of the 1986 stage, buil for climbers! ��La réplique exacte de l'étape de 1986, taillée pour les purs grimpeurs ! pic.twitter.com/eRsaX5PMJf “

Sin embargo, los platos fuertes se quedan, a priori, en Suiza, porque los Pirineos apuntan a ser descafeinados: sólo dos llegadas en alto, en Peyragudes y Hautacam. Pero qué llegadas.

“Etape 18 / Stage 18



⛰ Col d'Aubisque (16,4 km, 7,1%)

⛰ Col de Spandelles (10,3 km, 8,3%)

⛰ Hautacam (13,6 km, 7,8%)



��‍♂️ The 3 final climbs of the #TDF2022 will be tough on some tired bodies!



Les 3 dernières ascension du #TDF2022 mettront à mal les organismes fatigués ! pic.twitter.com/5oCELCPw4p“