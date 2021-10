En el tramo de cinco estrellas, Vermeersh y Eekhoff lideraron la carrera por delante de un pelotón reducido pero plagado de atacantes como van Aert o van der Poel. El neerlandés tuvo varios problemas mecánicos en el tramo 15, en Tilloy en Sars-et-Rosières, cambió de bicilcleta e inició la exhibición pedaleando como un loco.

