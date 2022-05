Alineaciones probables: Barcelona: Paños; Torrejón, Paredes, Mapi León, Rolfö; Patri Guijarro, Aitana, Alexia; Graham Hansen, Mariona y Jennifer Hermoso. Olympique de Lyon: Endler; Carpenter, Renard, Mbock, Bacha; Henry, Egurrola Wienke, Macario; Malard, Cascarino y Hegerberg. Estadio: Juventus Stadium (Italia) Árbitro: Lina Lehtovaara (Finlandesa) Hora: 19.00

El FC Barcelona disputa la final de la Champions League femenina contra el Olympique de Lyon en Turín, un duelo con sabor a revancha. Las azulgrana tienen en las francesas a su 'bestia negra', pero llegan al último partido como defensoras del título frente al club dominador de la categoría.

El Barça busca su segundo título frente a un Lyon que lo hace en pos de su octavo. Suena, por tanto, a una pugna por el cambio de ciclo que, a su vez, se ha personificado en el duelo individual entre sus dos estrellas y Balones de Oro, Alexia Putellas y Ada Hegerberg.

Pero al margen de los números de sus estrellas, el partido se presenta como un enfrentamiento inequívoco entre dos estilos muy diferentes, aunque en la estadística ofrezcan números parejos.

El fútbol de toque del Barcelona, al más puro estilo de La Masía, frente al fútbol más directo del Lyon, más rocoso pero casi igual de efectivo.

Salvo en el palmarés histórico, es precisamente en los números de la temporada donde el Barça se muestra superior y le hace presentarse en Turín como favorito a revalidar el título.

El Olympique de Lyon, a pesar de su peso histórico, presenta un registro algo inferior en cuanto a posesión, llegadas al área, ocasiones de gol y tantos anotados. Tampoco mejora los números del Barça en defensa, puesto que el conjunto español ofrece mejor estadística de goles encajados y solo se ve superado en recuperaciones, despejes y otras acciones defensivas.

En lo que se refiere a la actualidad de los equipos, el Barça es el que llega a Turín con más bajas aunque no suponen una merma a la hora de presentar un once de garantías. Jana Fernández, Bruna Vilamala y Cata Coll arrastraban lesiones de larga duración y no se las espera, pero estarán en Turín para apoyar al equipo.

Por parte del Lyon, la gran recuperación es la mencionada Hegerberg después de casi dos temporadas en el dique seco. A sus 26 años es la máxima goleadora de la competición con 57 goles en 59 partidos. Pero no será el único referente ofensivo de las francesas, con unaCatarina Macario autora de siete dianas en lo que va de Champions. La duda está en el lateral izquierdo, preocupa el tobillo de Salma Bacha.

El Juventus Stadium será testigo y juez de un partido que puede significar el cambio de ciclo o el 'retorno del rey', en función de la balanza.