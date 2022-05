El vigente campeón contra el rey de Europa. Así se presenta la final de la Women’s Champions League de este curso. El FC Barcelona quiere revalidar su corona ante el Olympique de Lyon, equipo dominador del torneo con siete trofeos en su palmarés.

La cita es este sábado, a las 19:00 horas en Turín, en la final de la Champions más atractiva que se podía esperar.

Y es que el conjunto lionés no tiene rival en la competición. En los últimos 13 años el Olympique de Lyon se ha metido 10 veces en la final de la máxima competición europea.

Tras caer el pasado curso en cuartos de final, el Olympique vuelve a la final europea dos años después con un objetivo claro: proclamarse vencedoras de la Liga de Campeones y dejar claro que no hay otro equipo como ellas en Europa.

Un equipo sólido y que sentencia a la contra

Pero eso no asusta a las francesas. Al Lyon no le intimida la gran posesión de balón de las culés ya que ellas no necesitan tener la pelota para desarrollar su juego. Es más, se sienten cómodas cediendo el esférico al rival. Las francesas son las sextas en posesión en la competición frente al Barça que es el equipo con más dominio en este aspecto.

Desde que Sonia Bompastor asumió el banquillo, en mayo del año pasado sustituyendo a Jean Luc Vasseur, el Lyon se caracteriza por jugar con un 4-3-3.

Un sistema basado en la solidez defensiva, con marcaje zonal y experto en la recuperación del balón. En este aspecto destaca Buchanan, la jugadora con más recuperaciones de toda la competición (77) y la experimentada Renard (44).

Además, el Lyons se siente cómodo jugando atrás y desde ahí tienen la sincronización de un reloj suizo para aprovechar sus ocasiones y lanzarse rápido al ataque en contragolpe.