Ricky Rubio: "Mi futuro está más abierto que el ganador de la NBA"

Ricky Rubio ha analizado en Radiogaceta de los deportes la final de la Euroliga, de la NBA y también ha hablado de su lesión y de su futuro.

El base español ha sufrió una grave lesión de rodilla en diciembre: "La vida sigue y ha sido una pequeña paradita en el mundo del deporte pero hay otras cosas y me da más tiempo de dedicar tiempo a la fundación y a mi familia. La lesión y la rodilla, bien. Tengo el objetivo de volver mejor de lo que estaba".

El exjugador del Barça también ha analizado la semifinal de la Euroliga en la que el Real Madrid vencía al Barça: "A un partido pueden pasar muchas cosas. Es la dinastía del Real Madrid que igual hay jugadores que no están en su mejor momento pero a espíritu no les gana nadie y se demsotró ayer. No es solo preguntarse qué hizo mal el Barça sino qué hizo bien el Madrid"-

Sobre la NBA admite que lo ve muy abierto: Es de los años que esta más abierto que nunca pero más confianza que Boston es difícil".

Por último, sobre su futuro ha utilizado el símil de la NBA y ha declarado que "está más abierto que quien gane la Euroliga o la NBA". "Estoy abierto a todo pero me gustaría estar en un equipo ganador con un buen proyecto".