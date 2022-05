18:45

Pero la penúltima jornada de Liga no es el único fútbol que hay esta tarde. No te olvides que a las 20:00 España sub 17 pelea por el título de campeona de Europa de la categoría.

Las jugadoras españolas se miden en la final a Alemania. Repasa en esta previa todo lo que tienes que saber de este partido. Y recuerda, podrás verlo en directo en Teledeporte y RTVE Play