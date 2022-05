10:40

Si les parece, comenzamos contándoles lo que ya ha ocurrido. En Jokohama, Japón, esta madrugada se han disputado las ITU World Series de Triatlón

En la prueba femenina, la española Miriam Casillas ha terminado en 10ª posición esta prueba. Un gran resultado, pues es su segundo mejor registro histórico. No te preocupes si no has podido ver la prueba. Pincha aquí y vuelve a ver la carrera completa.