El Real Madrid no entiende de partidos amistosos y sentencia a un Levante (6-0) que regresa a segunda división cinco años después del ascenso logrado en la 16/17. Los goles de Mendy, Benzema, Rodrygo y Vinicius en la primera parte dejaron al cuadro levantinista a merced de los blancos en un choque donde el que equipo que se jugaba la vida no fue capaz de competir.

Además, Vinicius anotó dos más en la segunda parte y consiguió su 'hat-trick' en el Bernabéu.

[Así te hemos contado el Real Madrid 6-0 Levante de la Liga en RTVE.es]

El primer tanto llegó a los trece minutos. Mendy recibe el balón en profundidad de Benzema, carrera por el costado izquierdo y define a la perfección ante Cardenas. El segundo no llegaría mucho más tarde. Centro de Vinicius al segundo palo y el francés remata a placer para ampliar venajas a los veinte minutos.

Sin embargo, la sangría no iba a terminar aquí. Rodrygo también quería su golito y lo consiguió tras un pase de la muerte de Modric que empujaba al fondo de la red el brasileño. Además, el 'poker blanco' llegaría en el descuento con el gol de Vinicius tras un pase magistral del croata que ponía su 'hat-trick' particular de asistencias en cuarenta y cinco minutos.

La goleada pudo ser mayor ya que Fede Valverde envió tres pelotas al poste en una primera mitad donde los blancos pudieron irse a vestuario con siete u ocho goles de ventaja ante un Levante herido de muerte.

El segundo 'round' siguió por los mismos derroteros y el Campeón de Liga puso la manita en el luminoso con el segundo de Vinicius. Pase de Modric entre la zaga visitante, Benzema regatea a Cardenas y se la deja en bandeja para que el brasileño marque su doblete en la noche de hoy.

En los instantes finales, Vinicius marcaba el sexto tras una asistencia de Jovic en el área del Levante. El equipo entrenador por Lisci vuelve a segunda división después de estar cinco años en la élite del fútbl español.

La Real Sociedad asegura puestos europeos ante el Cádiz (3-0)

La Real Sociedad disputará la próxima Europa League o Conference League tras superar con claridad (3-0) a un Cádiz que tendrá que jugarse en las dos últimas jornadas el descenso. Los goles de Sorloth, Januzaj de penalti y Portu de la misma forma a escasos minutos del final del partido.

[Así te hemos contado el Real Sociedad 3-0 Cádiz de la Liga en RTVE.es]

A los veinte minutos, el jugador cedido por el Leipzig iba a adelantar los suyos tras un gran pase de Silva que ponía por delante a los 'txurri-urdines' en los primeros compases del partido. No obstante, a cinco del final de la primera mitad, el cuadro gaditano pudo empatar el choque, pero Idrissi anotaba en fuera de juego rompiendo las esperanzas amarillas.

En la segunda mitad, la Real iba a disipar cualquier duda con el segundo de Janujaz desde el punto de penalti. El Cádiz lo intentó, pero no encontró premio terminando por desesperarse tras cometer un nuevo penalti a escasos segundos del final del partido. Portu no fallaba y aseguraba el billete europeo para los vascos que todavía no saben en cual de las dos competiciones estarán.

Los de Alguacil aventajan al Villarreal en tres puntos y todavía tendrán que esperar a las dos jornadas que restan para conocer posición en la tabla ya que la próxima jornada disputan su partido ante los 'groguets'. Por su parte, el Cádiz se encuentra a dos del descenso y se jugará las habichuelas contra Real Madrid y Alavés.