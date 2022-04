Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, está deseando que llegue la vuelta de cuartos de final de la Champions contra el Manchester City. Un partido donde los rojiblancos tienen que salir a ganar si quieren meterse en las semifinales de la Liga de Campeones. en este sentido, el Cholo destacó que su equipo tiene "ilusión" pero eso solo no es suficiente para lograr el obetivo.

"Solo con ilusión no alcanza, hay que jugar un buen partido. No nos vamos a alejar mucho de lo que nosotros hacemos, y ojalá podamos aprovecharlos contragolpes con mayor precisión, que nuestros futbolistas tengan una noche fantástica", comentó Simeone, cuyo equipo está obligado a remontar el 1-0 en la ida.

"A un partido todo puede pasar", apuntó el argentino, que recordó que "las palabras no sirven de mucho, lo que importa es lo que suceda mañana a las nueve de la noche. Nosotros vamos a jugar", recalcó.

Sobre la sanción de la UEFA al Atlético de Madrid, el argentino deseó que "ojalá se pueda resolver para que sea igualitario para todos".

Preguntado por si existe una vara de medir más severa para el Atlético, Simeone aseguró que no la hay en el tema de expulsiones a jugadores, aunque sí es más "discutible" con esta

última sanción al club por parte del organismo rector del fútbol europeo.

"No estoy en condiciones de ser el abogado que decide qué es justo y qué no. Por suerte no me golpeó nada, quedó en el anonimato, lo habíamos dejado atrás", comentó sobre el episodio que vivió en Old Trafford cuando le lanzaron numerosos objetos y el United no fue sancionado.

"Siempre respetaré a mis colegas" Por otro lado, Simeone se ha referido a las críticas que ha recibido su planteamiento conservador en Manchester. "Jamás fui despreciativo con un colega mío, siempre me pongo en su lugar. Cuando uno es despreciativo hacia un colega no lo comparto", opinó. "Cada uno tiene sus formas, siempre respetaré a mis colegas", añadió. Respecto al City no espera grandes cambios a lo que ocurrió en la ida. "Juega muy bien, con unas transiciones muy rápidas, con los espacios pequeños aprovechados de la mejor manera", destacó.