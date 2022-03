El delantero de la selección española de fútbol Dani Olmo ha pedido el apoyo de la afición este sábado en el RCDE Stadium, en el amistoso contra Albania: "Ojalá que la gente de Cataluña nos apoyé y Cornellà esté a reventar".

El combinado nacional se enfrenta el 26 de marzo a Albania en el campo barcelonés y el 29 a Islandia en Riazor. Para Olmo, uno de los cuatro catalanes de la selección, "será algo histórico y para mí será muy especial porque vendrá a verme mi familia y también mis abuelos, que hace tiempo que no vienen a verme. Lo voy a afrontar con toda la ilusión del mundo".

El de Terrassa ha comparecido en rueda de prensa en Las Rozas (Madrid) en sustitución de Raúl de Tomás, que se ha retirado del entrenamiento con molestias y ha sido sometido a pruebas, que darán a conocer el alcance de su lesión en cuestión de horas. Olmo le ha deseado "que no sea nada grave y pueda seguir con nosotros".

El extremo del Leipzig ha asumido el mensaje del seleccionador, Luis Enrique, y no afronta estos dos partidos del parón como amistosos: "Como ha dicho el 'míster', amistoso no es. Cada vez que vienes con la selección intentas dar el cien por cien porque hay una competencia enorme en cada lista y es difícil repetir".

Olmo es consciente de la competitividad que hay en la delantera, pero tiene como objetivo jugar el Mundial de Catar 2022: "Es lo máximo que un jugador puede disputar. Jugar con tu país y contra las mejores selecciones del mundo. Poder jugarlo sería un orgullo. No será fácil, hay mucha competencia y hay que trabajr mucho, pero ojalá se pueda dar".

Por eso agradece a Luis Enrique la confianza mostrada al volver a llamarle, a pesar de que su inicio de temporada estuvo marcado por las lesiones: "Fueron momentos duros, porque la primera parte de la temporada me perdí muchos partidos por las lesiones. Pero ahora he vuelto y me siento al cien por cien".

Un caso parecido al suyo fue el del barcelonista Pedri, de quien ha dicho que el grupo confiaba en su vuelta: "Sabemos de lo que es capaz y lo está demostrando". No obstante, se quita la etiqueta de líder y afirma que lo importante es "el grupo". "Luis Enrique ya lo tiene claro y nos conoce a todos los que ya han contado para él. El grupo que está formando es increíble y hay que seguir en esa línea, la filosofía es la misma", añade.

Un seleccionador que ha sorprendido a muchos con una gran pantalla en el campo de entrenamiento de la Ciudad del Fútbol, aunque Olmo se ha encargado de revelar el porqué: "La pantalla nos ayuda a corregir movimientos o acciones en el mismo momento".

En cuanto a las fechas del Mundial, el catalán considera que da igual cuando se juegue, "porque no vas a estar pensando en si es noviembre o agosto. Los que estemos vamos a darlo todo por España". Incluso, le ve alguna ventaja: "Al ser el Mundial en noviembre empezaremos la preparación en los clubes un poquito antes, llegaremos en mejor forma, con más rodaje al estar en competiciones y en ese sentido creo que será mejor".

Por último, preguntado por otro paisano catalán como David Raya, debutante en la convocatoria, Olmo lo ha elogiado: "Es muy bueno, muy completo, tiene buen juego de pies, es rápido de reflejos y me he dado cuenta de que es buena persona también. Ojalá pueda seguir".