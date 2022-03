El ranking ATP se creó en agosto de 1973. El primer número 1 fue Ilie Nastase. El rumano acabó esa temporada al frente del recién creado sistema de clasificación mundial.

Desde entonces ha habido 103 cambios en la cima del tenis y un total de 26 jugadores han sido número 1. A partir del lunes, habrá otro cambio y otro tenista será el número 1 del mundo: Daniil Medvedev.

El ruso ya es Top 1 oficioso tras la derrota del actual número uno, Novak Djokovic, ante el checo Jiri Vesely en los cuartos de Dubai. Medvedev impidió en la final del Open de los Estados Unidos que el serbio completara el “Calendar Grand Slam” (ganar los cuatro grandes el mismo año) y ahora le ha arrebatado el primer puesto en el ranking. “El número 1 ya no es un sueño, es un objetivo”, había avisado el ruso.

Djokovic: "No puedo elegir, así que jugaré donde pueda"

Cuando se produzca el relevo oficial el próximo lunes, comenzará la primera semana de reinado del moscovita. Novak Djokovic habrá estado 361 semanas como número 1. En marzo superó el récord de 310 semanas de Roger Federer y ha estado al frente de la clasificación durante los dos últimos años.

Primer número 1 fuera del 'Big Four'

Por primera vez desde 2004, desde Andy Roddick, el Top 1 ATP recaerá en un jugador que no pertenece al “BIG FOUR”; es decir, que no es Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic o Andy Murray.

Danill Medvedev se va a convertir en el tercer tenista ruso en liderar el circuito, después de Yevgeny Kafelnikov y Marat Safin.

Nikolai Davydenko, ruso pero de origen ucraniano, llegó a ser número 2. El nuevo número 1 ha dicho sobre el ataque ruso a Ucrania: “Como tenista, quiero promover la paz en todo el mundo. “He estado en muchos países desde que era juvenil. Estoy a favor de la paz.”

[El conflicto Rusia-Ucrania en directo al minuto en RTVE.es]

Para ser número uno, hay que ser el mejor. El de Moscú irrumpió en 2019 con la final del Open de los Estados Unidos contra Rafa Nadal. Un año después se proclamó maestro en las ATP Finals de Londres, derrotando a Djokovic y Nadal. Y en 2021 ganó su primer y único Grand Slam en Nueva York frente al serbio. Campeón en diciembre de la Copa Davis en Madrid.

El tenis siempre se ha hecho esta pregunta: ¿habrá alguna vez un número 1 de dos metros?. Medvedev los roza con su 1,98: el número 1 más alto. El tenis empieza a cambiar.