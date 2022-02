Novak Djokovic, número uno del mundo, sabe que "no" puede "elegir" dónde jugar esta temporada, después de su decisión de no vacunarse contra el coronavirus. Por ello ha señalado que se limitará a jugar "donde pueda" y a aprovechar esa "oportunidad".

"Solo tengo que seguir las normas. Sea cual sea el torneo que pueda jugar, intentaré llegar a ese país y jugarlo. Obviamente, no tengo la intención de jugar el calendario completo y esa tampoco era mi intención. Mi objetivo era tratar de jugar lo mejor posible en los 'Grand Slams' y algunos Masters 1.000, además de jugar con mi país. Esas fueron las mayores motivaciones en mi programación", señaló el tenista serbio.

Sin embargo, sabe que tras ser deportado de Australia y tras reconocer que no se había vacunado contra el coronavirus "la situación es diferente".

“Donde sea que tenga una oportunidad, probablemente la usaré y jugaré“

"No puedo elegir en este momento. Realmente se trata de a dónde puedo ir y jugar. Donde sea que tenga una oportunidad, probablemente la usaré y jugaré", manifestó.

Además, afirmó que tiene el apoyo de su familia y de su equipo. "Eso es lo importante para mí, porque no fue fácil para nadie de mi entorno pasar por este tipo de circunstancias y situaciones por las que hemos pasado", reconoció. "Es muy emocionante estar todos juntos", añadió.

El balcánico, que este lunes vuelve a jugar en el torneo de Dubái, no ha jugado un partido oficial desde principios de diciembre.

"Estamos de vuelta en el circuito; jugaremos este torneo y veremos cómo va más adelante", advirtió.

Por último, Djokovic habló del recibimiento de sus colegas tenistas. "No he visto a demasiados jugadores, pero los que he visto han sido positivos y acogedores. No puedo decir que ese haya sido el caso en Australia. Fue un poco extraño", concluyó.