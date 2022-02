A Queralt Castellet, flamante subcampeona olímpica de halfpipe en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, le cuesta expresar con palabras la emoción que siente tras lograr la plata, un éxtio que es "fruto de un viaje de trabajo contínuo, ya que nada bueno llega de manera fácil".

La catalana ha querido dejar patente la pasión por la montaña y su deporte y ha manifestado su intención de participar en sus sextos Juegos Olímpicos "en un lugar mítico" como Milán-Cortina D'Ampezzo en 2026".

"Lo único que cuenta para lograr el sueño es el momento de realizar el ejercicio, pero es obligatorio mirar atrás para darme cuenta de todo el esfuerzo para llegar hasta allí...Han sido dos años duros debido a la pandemia que, si algo nos ha enseñado, es que tenemos que valorar cada segundo de aquello que nos motiva y a mí es el contacto diario con la montaña, ya sea en la pista como fuera de ella", ha continuado.

“El objetivo hoy era sacar toda la artillería“

"El objetivo de hoy era sacar toda la artillería los trucos que tenía en mi mano. Cuando he visto el 90 en el marcador, he sentido tranquilidad porque, tras la primera ronda, no estaba segura si habían valorado la dificultad del switch backside', por lo que he apostado por dar un poco más de altura al truco y finalmente ha sido un acierto", ha explicado.

"La presión por lograr una medalla es algo inevitable, pero trato de gestionarlo alejándome un poco de los comentarios de fuera y siempre estoy trabajando en mi zona para centrarme en cada entrenamiento", continuó.

"Cuando he terminado la competición, lo primero que he pensado es en mi familia y mis amigos porque sabía que estaban siguiéndome por la tele desde el minuto uno", ha continuado.

Tanto el presidente del Comité Olímpico Español (COE) Alejandro Blanco como el de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) May Peus han coincidido en señalar que "el deporte ha hecho justicia con Queralt" tras cinco Juegos Olímpicos.