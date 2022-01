La 44ª edición del Rally Dakar ha finalizado con el dominio aplastante del catarí Nasser Al-Attiyah en coches con la única amenaza del francés Sébastien Loeb (BRX) en un año en el que Carlos Sainz (Audi) y Stéphane Peterhansel (Audi) completaron su travesía en el desierto con un coche híbrido con el que sumaron cuatro victorias de etapa -dos del español- si sumamos la del sueco Mattias Ekstrom.

Si Al-Attiyah fue el dominador de principio a fin sobre cuatro ruedas para ganar su cuarto Dakar, las prueba de motos ofreció una montaña rusa de emociones con hasta cuatro cambios de líder hasta la victoria final del británico Sam Sunderland y la heroica exhibición del español Joan Barreda que finalizó cuarto con una clavícula fracturada desde la quinta etapa para pelear por la victoria final hasta la penúlitma etapa.

Por su parte, Cristina Gutiérrez, reciente ganadora de la Copa del Mundo de Cross Country de la FIA, no pudo hacer valer su favoritismo en la categoría de prototipos ligeros a pesas de sumar cuatro segundos puestos para finalizar cuarta en la clasificación general.

Barreda se queda a las puertas del podio

A sus 38 años el piloto español Joan Barreda (Honda) concluyó en la cuarta plaza de la clasificación general hasta que su clavícula -una fractua en la quinta etapa- y las dunas le frenaron en su intento por lograr la victoria final, algo que peleó contra viento y marea hasta la penúltima etapa.

El castellonense reflexionó sobre el futuro sin confirmar hacia dónde irá su carrera: "Veremos el próximo año. Por ahora, no miro al medio plazo. Está claro que ya tengo 38 años. Hasta ahora me divierto encima de la moto, me apasiona mucho y esa es la realidad. Tampoco he querido pensar mucho más allá", dijo.

El piloto de Torreblanca fue junto al salmantino Lorenzo Santolino (Sherco) el estilete español sobre una edición que tuvo emoción hasta el final con hasta cuatro líderes diferentes: Sam Sunderland, Adrien Van Beveren, Daniel Sanders, Mathias Walkner.