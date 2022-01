Las inesperadas lluvias caídas en el campamento de Al Artawiyah han obligado a la organización del Dakar 2022 a reconvertir la etapa maratón -sin asistencia técnica- en una especial convencional en el bivouac instalado en Al Qaisumah donde los participantes sí podrán contar con la ayuda de sus mecánicos y equipos técnicos.

“�� No Marathon Bivouac tomorrow ��



The Special Section however will be the same and the vehicles will spend the night at the Al Qaisumah bivouac with their assistance.

This is why the Marathon Stage wasn't possible in Al Artawiyah... ��#Dakar2022 pic.twitter.com/rWGVl9lbuI“