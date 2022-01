El base Ricky Rubio sufre una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda y se perderá el resto de la temporada según informó este miércoles su equipo, los Cleveland Cavaliers.

Rubio se lesionó en los minutos finales del partido que disputaron los Cavaliers contra los New Orleans Pelicans, cuando el base español estaba realizando uno de los mejores partidos de su carrera en la NBA.

Los Cavaliers señalaron en un comunicado que Rubio fue sometido este miércoles a una resonancia magnética en Clelveland que "reveló una rotura del ligamento anterior cruzado". El equipo añadió que el jugador "se perderá el resto de la temporada 2021-22".

"La tormenta se acaba con el tiempo"

La primera reacción de Ricky Rubio ha sido recordar una frase de Kobe Bryant, "la tormenta se acaba con el tiempo", como inspiración para superar la grave lesión y ha compartido en Twitter un antiguo vídeo de Bryant. "He aprendido que siempre tienes que seguir adelante, siempre", dice Bryant en ese clip.

"No importa lo que suceda: la tormenta se acaba con el tiempo. Y cuando la tormenta se acabe, tú tienes que asegurarte de estar preparado", añade el exjugador de los Lakers, que falleció en 2020 en un accidente de helicóptero.

En Instagram, Rubio compartió otro mensaje de motivación para recuperarse de su lesión: "Los caminos difíciles siempre llevan a destinos hermosos".

Estas consignas encajan con la personalidad de Rubio, que ha construido su vida y su carrera en torno a la superación constante y la fortaleza en los peores momentos tanto dentro como fuera de la cancha (su madre falleció de cáncer en 2016). Su lema favorito es "never too high, never too low" (nunca demasiado arriba, nunca demasiado abajo).

Son muchos los deportistas que han mandado mensajes de apoyo a Ricky Rubio. Entre ellos, la volantista Carolina Marín, que también se recupera de una grave lesión de rodilla.