Ricky Rubio se rompe en su mejor momento

Stephen Curry se convirtió este martes en el primer jugador que anota 3.000 triples en la NBA y LeBron James superó los 36.000 puntos en su carrera.

Curry, que ahora tiene 3.004 triples anotados en su trayectoria, acabó con 23 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en la derrota contra los Nuggets (86-89) pero tuvo una noche muy desafortunada en la puntería (6 de 16 en tiros de campo, 5 de 14 en triples).

Por su parte, LeBron James (32 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias) lideró a los Lakers junto a Russell Westbrook (24 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias) en la victoria sobre los Rockets (123-132). James, que es el tercer máximo anotador en la historia de la NBA, se convirtió además en el tercer jugador en superar los 36.000 puntos por detrás de Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos) y Karl Malone (36.928 puntos).

