El base novato español Ricky Rubio, de los Timberwolves de Minnesota, superó con éxito la operación de ligamentos de la rodilla izquierda que le realizó el cirujano especialista Richard Steadman en la "Steadman Clinic", de Vail (Colorado, EEUU).



El equipo del doctor Steadman descubrió que Rubio además de la rotura del ligamento anterior cruzado que le fue observada con el examen de resonancia magnética, también tenía dañado el ligamento colateral lateral de la rodilla izquierda, de acuerdo a un comunicado oficial ofrecido esta noche por los Timberwolves.



La información oficial ofrecida por el equipo en el comunicado describe la operación como "exitosa" y no se dice nada de los plazos de recuperación que podrá necesitar Rubio, de 21 años, que el pasado 9 de marzo se lesionó de gravedad cuando faltaban 16 segundos para que concluyese el partido que los Timberwolves disputaban contra Los Ángeles Lakers.



Aunque oficialmente no se indica el tiempo que Rubio podrá estar de baja, el tipo de lesión del ligamento anterior cruzado conlleva un periodo de recuperación que supera los seis meses, lo que significa que Rubio no volverá a la competición hasta la próxima temporada 2012-13 y se perderá también los Juegos Olímpicos de Londres con la selección de España.



Rubio, que fue seleccionado por los Timberwolves con el número cinco en la primera ronda del sorteo universitario del 2009, no hizo su debut en la NBA hasta esta temporada y en la que había logrado unos promedios de 10,6 puntos; 8,2 asistencias; 4,2 rebotes y 2,2 recuperaciones de balón.



El base novato español disputó también 41 partidos, incluidos 31 como titular, y en el momento que sufrió la lesión, ocupaba el tercer lugar de la NBA en recuperaciones de balón y el quinto en asistencias.