Jugar un Mundial de balonmano es una cita muy especial, pero hacerlo por primera vez y en casa no tiene precio. Eso es precisamente lo que están viviendo las Guerreras Paula Arcos y Laura Hernández, dos jugadoras procedentes de dos localidades alicantinas: Petrer y Elche.

La ilicitana llevaba desde marzo de 2017 sin formar parte del equipo nacional. Por eso nos cuenta a RTVE que "debutar de esta forma en un Mundial y encima cerca de casa es algo muy especial. Una oportundiad única".

En ello coincide su compañera Paula Arcos que tiene a su familia "a apenas media hora de casa" en su primer Mundial. "Aparte de vivirlo dentro de España, poder tener a la familia tan cerca es un 'puntazo'. Se me va la vida en ello cada vez que estoy en la pista" nos explica la petrerí con una sonrisa de oreja a oreja.

Un debut inigualable

Ambas jugadoras recuerdan lo que vivieron en el momento de salir a la cancha en el primer partido. "El ambiente fue inmejorable. En el primer momento cuando salimos a pista a saludar a nuestra afición, ver todo el apoyo del público y el pabellón tan lleno de gente fue una gozada. Disfrutamos mucho con nuestra afición" rememora Laura.

Pese a que nunca las han tenido, la familia de Paula Arcos no tiene excusa para acercarse al Palacio de los Deportes de Torrevieja a compartir el momento con la petrerí: "Mi familia no tiene excusa para venir a verme. Ni aqui ni cuando estoy a mil kilometros. Pese a que mi madre no tiene ni idea de balonmano, ella sigue ahí, machacándose por venir a animarme".

Las jugadoras reconocen que el apoyo de la gente es vital para ellas. Más aún cuando asumen que la primera parte ante Argentina no fue la mejor. Aún así, notaron su aliento:

"Da gusto jugar así. Sabemos que no hicimos una primera parte espléndida, pero cuando empezaron a ir las cosas mejor se notaba ese apoyo de la afición. Es un gustazo jugar con esta animacion siempre y saber que no pasa nada por el error, que vamos a tener a todo el mundo apoyando detrás.

Paula y Laura son dos de las seis debutantes en un Mundial junto a Mercedes Castellanos, Carmen Campos, Kaba Gassama e Irene Espínola.