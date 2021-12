¿Se puede vivir del balonmano femenino en España?

La batalla por la profesionalización del balonmano femenino sigue pendiente de convenios colectivos. Francia ya lo firmó el pasado mes de marzo, reconociendo la baja por maternidad y subiendo los sueldos mínimos. Pero, ¿y en España? ¿Se puede vivir de jugar al balonmano profesional?

"La experiencia que he tenido es muy buena porque yo he vivido el balonmano hasta que me retiré, incluso me ha dado para ahorrar" reconoce la exjugadora Eli Pinedo. "Es verdad que he sido jugadora de selección muchos años y con éxitos de por medio. Eso influye", añade.

"Entiendo que no todas las jugadoras tienen esta suerte, muchas van al extranjero porque las ofertas son mayores, los equipos son más profesionales, tienen mas patrocinios, por lo tanto las nóminas son mayores. También se van pensando no sólo el nivel del equipo —jugar Champions—, sino el tener contratos de sueldos mayores".

La vida profesional de una jugadora de balonmano es corta y si a eso le añadimos un sueldo quesólo permite ahorrar si los éxitos acompañan, esto obliga a a las jugadoras a tener estudios para tener algo a lo que atenerse cuando se retiren. Algunos casos de la selección actual son el de Sole López, que es técnico de Farmacia y Auxiliar de Odontología, o Laura Hernández, licenciada en Medicina.

"En España, desde que está Paco Blázquez se ha hecho énfasis en que las jugadoras estén como mínimo bajo un régimen de seguridad. Un porcentaje de jugadoras debe tener un salario" explica el comentarista de balonmano femenino Ángel Cárceles y añade que "desde luego no es el baloncesto o el fútbol que posee algún convenio de regularización para ser profesional, pero va por ese camino".