El Giro 2022 ha ido desgranando en píldoras diarias un recorrido que ha completado este jueves con el toque final, la última etapa, que será una contrarreloj de 17 kilómetros con final en la Arena de Verona, al estilo de la celebrada en 2019.

“A new chapter in the history of the Giro d'Italia. A tale of 21 days, and just one winner. Who will be the new Maglia Rosa? This is the Grande Arrivo of the 2022 Giro d'Italia. #Giro ⬇️ pic.twitter.com/ePxSWoTpzM“