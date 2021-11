Real Madrid y Atlético de Madrid afrontan la cuarta jornada de Champions en posiciones muy distintas. Mientras el Madrid recibe al colista Shakhtar Donetsk en el Bernabéu tras su goleada en la ida (0-5), el Atlético disputa un partido determinante en Anfield ante el poderoso líder de grupo, el imparable Liverpool de Jürgen Klopp.

Hace año y medio, el Atlético vivió el éxtasis en el histórico recinto de los 'reds', donde superó al Liverpool en la prórroga para clasificarse a cuartos de final (2-3). El mismo escenario y el mismo rival se repiten este miércoles, 602 días después, pero ahora es la necesidad de sumar lo que marca el ánimo rojiblanco.

[Liverpool - Atlético en directo, a las 21:00h. en RTVE.es]

La de aquel 11 de marzo de 2020 fue la última gran noche del fútbol europeo antes de la extensión definitiva de la pandemia de coronavirus. Un duelo épico en el que el Atlético destronó al campeón de Europa, justo antes de que el mundo se parara por los confinamientos en los diferentes países y el fútbol se volviera un espectáculo silencioso sin aficionados en las gradas.

Como entonces, el Liverpool es hoy un conjunto temible. En ese momento vigente campeón europeo, ahora de nuevo una máquina ofensiva que no ha perdido un solo encuentro en 15 partidos oficiales, con 44 goles a favor y solo 13 en contra. Con puño de hierro en la Liga de Campeones, 9 puntos de 9 posibles, y que podría asegurarse el pase a octavos si se impone este mismo miércoles.

También es este Atlético un rival competitivo. Lo demostró en el Wanda Metropolitano, remontando los dos goles 'red' en 13 minutos. Sin embargo, la situación clasificatoria apura mucho más a los rojiblancos, segundos con 4 puntos, los mismos que el Oporto portugués, que juega en Milán ante un conjunto transalpino al límite que aún no ha sumado. El Atlético necesita al menos 5 de los próximos 9 puntos para no depender de nadie.

El entrenador rojiblanco, Diego Pablo Simeone, insistió este martes en que, pase lo que pase en Anfield, quedará mucho por delante. "No hay nada garantizado mañana ni pasado, cada equipo tendrá que competir los tres partidos porque los tres tienen la misma importancia", señaló Simeone, que quiere huir de cualquier mención a una venganza respecto al duelo de 2020. "En el fútbol no hay revancha (...) Mañana es un nuevo partido", agregó.

El Real Madrid recibe a un apurado Shakhtar

Por su parte, el Madrid recibe al colista después de endosarle una clara goleada en el choque de ida (0-5). El equipo de Ancelotti, subido a lomos de la velocidad de Vinicius Jr. y la clase de Benzema, buscará una victoria que termine de allanar el camino hacia octavos.

[Real Madrid - Shakhtar en directo, a las 18:45h. en RTVE.es]

Actual colíder junto al sorprendente Sheriff, el conjunto merengue tratará de detener la irregularidad que acumula en su estadio, el Santiago Bernabéu, donde ha cedido dos empates en Liga, ante Villarreal y Osasuna, y una derrota en Champions ante el Sheriff. Le visita, no obstante, un Shakhtar que todavía no ha marcado a domicilio.

Para intentar repetir la goleada con la que respondió en Kiev, Ancelotti contará con el regreso de su gran referente ofensivo, un Karim Benzema que tomó aire en Liga y volverá a liderar al equipo blanco, con permiso de Vinicius Junior que llega lanzado. Responde el brasileño a la confianza del técnico italiano con grandes actuaciones y goles, superando ya sus mejores registros, y relegando a Eden Hazard a un rol inesperado.

El belga puede aparecer de nuevo como titular si modifica su posición y aprovecha el espacio en banda derecha que deja Rodrygo por un problema muscular. Gareth Bale no llega a tiempo y el pulso con Marco Asensio presenta la principal duda a resolver por Ancelotti. En defensa ya ha recuperado a sus laterales titulares, Dani Carvajal y Ferland Mendy, y a no ser que de minutos a Nacho, desaparecido desde la derrota ante el Espanyol, no se esperan cambios.

El Shakhtar Donetsk, que suma un punto en tres partidos, necesita puntuar en el Santiago Bernabéu si no quiere despedirse definitivamente de las competiciones europeas. Desde que fuera vapuleado por el equipo blanco en Kiev, los “mineros” han encadenado tres victorias consecutivas, dos en liga y una en copa.