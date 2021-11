Anfield y el baúl de los recuerdos

Semana de Champions con muchos partidos y un duelo estelar. Liverpool y Atlético de Madrid volverán a verse las caras 15 días después, pero, en esta ocasión, con Anfield como escenario. Será la cuarta vez que el Atleti visite uno de los templos del fútbol europeo, y en esta ocasión lo hará con la necesidad de obtener un buen resultado para no ver peligrar la clasificación.

Hablar de Anfield es hablar de gratos recuerdos para el conjunto rojiblanco. De Diego Forlán a Marcos Llorente, las visitas al feudo 'red' han dejado grandes momentos en el imaginario atlético.

Pero, ¿cuándo fue la primera excursión atlética a Anfield? Para saberlo, conviene tirar de la siempre útil hemeroteca y retroceder un tiempo atrás.

Este viaje en el tiempo nos lleva al 4 de noviembre de 2008. Hace justo 13 años, el Atleti viajaba, por primera vez, a la ciudad de los Beatles para visitar Anfield. Casualmente, en la fase de grupos de la Champions League. Y, casualmente, en la misma jornada, la cuarta, que en el presente. Cosas del fútbol.

El partido midió a dos buenos equipos en busca de la primera plaza, pero el empate final dejó en combate nulo esa pelea por el primer puesto de un grupo en el que, además de españoles e ingleses, también estaban Olympique de Marsella y PSV Eindhoven. Maxi Rodríguez -capitán del Atlético por aquel entonces- adelantó a los rojiblancos, que vieron cómo un polémico penalti de Pernía sobre Gerrard, en el descuento, era transformado por el propio capitán 'red' para dejar en tablas un duelo equilibrado.

Sin embargo, además del resultado, conviene mirar un poco más allá, y es que, por aquel entonces, las cosas eran distintas en ambos conjuntos.

El implacable paso del tiempo para unos y otros

13 años han pasado y las cosas, como no podía ser de otra manera, han cambiado. En aquel tiempo, el Atlético llegaba al partido en una situación bien distinta a la actual. Y es que, si ahora es una costumbre ver al equipo rojiblanco en la Champions League, en 2008 era toda una novedad, pues fue en ese año cuando el Atleti regresó a la máxima competición continental tras once años de ausencia, once años en los que el conjunto colchonero pasó por un profundo bache del que trataba de recuperarse. En ese sentido, disputar la Copa de Europa era un atisbo de luz entre la oscuridad en la que estaba instalado el Atleti.

El retorno atlético a la Champions vino de la mano de un equipo que era una auténtica combinación de virtudes y defectos: la fortaleza de contar con atacantes de la talla de Diego Forlán, Simao Sabrosa, Maxi Rodríguez o un joven Sergio el `Kun´ Agüero -era la primera participación en la Champions del argentino, temporada en la que marcó los primeros goles del total de 47 que tiene en su haber-; y, por contra, la inestabilidad de una defensa que encajaba goles con excesiva facilidad.

El equipo, comandado por el mexicano Javier Aguirre, realizó un buen papel en el regreso a la élite continental, llegando hasta los octavos de final y cayendo eliminado sin perder un solo partido. Una vez analizado el Atleti… ¿qué era de aquel Liverpool? El conjunto `red´, a diferencia del Atlético, ha mantenido su nivel competitivo en Europa.

En este sentido, del Liverpool actual al de hace 13 años hay ciertas similitudes: un equipo con la firma clara de su entrenador -por aquel entonces era Rafa Benítez el director de orquesta- y una serie de jugadores del más alto nivel en el fútbol europeo como Xabi Alonso, Gerrard… o Fernando Torres. `El Niño´, leyenda atlética, dejó una huella profunda entre los hinchas del equipo inglés, aunque, por desgracia para él, una lesión le impidió jugar este encuentro.

Por aquella época, el Liverpool mantenía el gen competitivo que le hizo campeón de Europa tan solo tres años antes, en 2005, una competitividad que le permitía realizar buenos papeles en la máxima competición europea.

De Torres a Salah, de Gerrard a Henderson o de Pepe Reina a Alisson, el Liverpool conserva su grandeza entre la élite europea. Pase lo que pase el miércoles, seguro que el encuentro se une al baúl de los recuerdos atléticos en Anfield.