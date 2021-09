Las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad aocordarán este miércoles aumentar el aforo de los grandes eventos deportivos, fijado actualmente en un 60 por ciento en los recintos abiertos y en un 40 por ciento en los cerrados, y que podría ser del 100 % si prospera la propuesta que lanzará la Comunidad de Andalucía.

Lo harán en una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y los consejeros tienen como único punto del orden del día revisar los máximos que fijaron el pasado 1 de septiembre y que estarán en vigor hasta el jueves 30 de septiembre.

Sanidad y comunidades acordaron la vuelta del público a las grandes competiciones deportivas a mediados de agosto con motivo del arranque de la Liga de Fútbol siempre y cuando no se superara el 40 % del aforo en recintos al aire libre y el 30 % si eran cerrados.

Ante la buena evolución de la situación epidemiológica y recién superada el 70 % de cobertura vacunal, a principios de mes consensuaron ampliar los porcentajes al 60 al 40 %, respectivamente; se trataba de un marco común y de mínimos, de forma que cada comunidad podía establecer sus porcentajes siempre y cuando no superaran los pactados.

Por ahora no se sabe cuál será la propuesta del Ministerio, que en un borrador que ha remitido a las comunidades no especifica las nuevas cifras, aunque sí mantiene otras restricciones como el uso obligatorio de la mascarilla, la prohibición de comer, beber y fumar o el acceso escalonado del público.