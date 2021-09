La Vuelta a España 2021 ha concluido con un recorrido atrayente, diferente y prácticamente único. Era la segunda edición en este siglo que no finalizaba en Madrid, como ocurrió en 2014 y el cartel de favoritos presagiaba también un duelo emocionante para saber quién se vestía el maillot rojo en Santiago de Compostela, teniendo en cuenta que la ronda española terminaba con una contrarreloj.

Además, la presencia de varios finales en alto, como es habitual, ayudaba a que esta edición generara bastante interés en el aficionado ciclista. La puesta en escena era sensacional, solo faltaba que los ciclistas pusieran su parte –como ha sido- para que esta edición fuera inolvidable.

La Vuelta a España 2021, a mi juicio, ha mejorado considerablemente su recorrido, sin puertos de montaña imposibles, con diferentes pasos de media montaña y varias etapas llanas (que atraen la presencia de sprinters). No obstante, no hay una edición impecable y creo que las diferentes jornadas llanas (seis) podían haber contado con algún aliciente más, a parte del viento, para que más ciclistas apuesten por la escapada y que culmine con éxito porque en todas venció un sprinter.

Primoz Roglic, el rey de la Vuelta

Primoz Roglic ha dominado de principio a fin la ronda española. Tras una temporada irregular, con su caída en la París-Niza cuando iba líder junto al incidente del Tour de Francia, que le obligó a abandonar, llegaba a la Vuelta a España con hambre de victoria y motivado tras el oro olímpico en contrarreloj.

El ciclista esloveno comenzó la Vuelta muy concentrado: defendió con maestría el prólogo de la Vuelta en Burgos y se vistió de líder. No se puso nervioso en el primer final en alto inédito en la Vuelta, en Picón Blanco, -en la tercera jornada- cuando Rein Taaramäe levantaba los brazos y se enfundaba el maillot rojo. Sabía que el ciclista estonio no era su rival y prefirió no ser tan agresivo y dosificar esfuerzos.

En la sexta etapa, sin necesidad de adelantar a Magnus Cort, recuperó el liderazgo de la Vuelta y sacó distancia a sus principales perseguidores, especialmente al vigente ganador del Giro de Italia, Egan Bernal y una minutada a Landa. Las cosas se iban aclarando a favor del esloveno, aunque quedaba mucha Vuelta.

Tras el descanso en Almería, el pelotón concedió la escapada, se relajaron y dejaron bastante tiempo a los fugados. Primoz quiso reaccionar en el único puerto puntuable, pero sufrió una caída sin consecuencias y se vio sorprendido por Christian Eiking, que aprovechó con destreza su posibilidad de escapado para ponerse líder

El ciclista danés sorteó con pericia su liderazgo durante siete etapas –entre ellas las dos jornadas montañas del Pico Villuercas y El Barraco-, pero las jornadas asturianas exigían un esfuerzo mayor. El final en Lagos de Covadonga, en el primer test serio de la Vuelta, resultó ser una de las etapas más atractivas de los últimos años.

Egan Bernal que no tenía nada que perder y mucho que ganar (estaba lejos de la general) decidió atacar de lejos para brindar a los aficionados una jornada irrepetible que tardarán años en olvidar los amantes del ciclismo. Sin inquietarse, Primoz Roglic fue tras su rueda y pusieron patas arriba la etapa.

El Bahrain-Victorious respondió liderando el grupo perseguidor–por los intereses de Jack Haig- con un Movistar Team, que se veía sobrepasado por la situación, sin mostrar una fortaleza propia de un equipo World Tour, a sabiendas que su líder, Enric Mas, se encontraba segundo en la clasificación general.

Entretanto, el desgaste del corredor colombiano en el doble paso por Collado Llomena trajo consigo que perdiera comba respecto a Primoz Roglic. El ciclista esloveno se marchó en solitario y venció con absoluta autoridad en una de las cimas más míticas de la Vuelta a España. Su superioridad quedó de manifiesto.

La siguiente jornada por territorio asturiano, la etapa reina con más de 4.000 metros de desnivel acumulado, anunciaba otra jornada para el recuerdo. La niebla y la lluvia hicieron acto de presencia para generar más dureza a la etapa con el final inédito en el Alto del Gamoniteiru. El ciclista esloveno controló bien la situación y solo permitió el ataque de Miguel Ángel López en los kilómetros finales, a tenor de su distancia con el colombiano era salvable.

El comportamiento y la actitud de Primoz Roglic en esta edición ha sido magistral. Ha sabido aguantar en los momentos tensos de carrera y ha demostrado su supremacía aplastante con su ataque letal en Lagos de Covadonga que Bernal no pudo contrarrestar: logra su tercera victoria consecutiva, una hazaña al alcance de Roberto Heras y Tony Rominger.