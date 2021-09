Los legendarios Lagos de Covadonga nunca fallan y Primoz Roglic tampoco. En su 22ª ascensión como final de etapa en La Vuelta 2021, el esloveno se citó con la historia en el mítico puerto asturiano con una exhibición digna de la ronda española para volver a ser el líder. Sepp Kuss fue segundo para redondear la fiesta de Jumbo.

Roglic aprovechó una caída de Odd Christian Eiking (Intermarché) para dejar en la estacada a Egan Bernal (INEOS) durante el ascenso y lograr su tercera victoria, que le deja a a 2'22" de Enric Mas, y puede valer una Vuelta. La tercera consecutiva.

21 veces se habían subido a Lagos de Covadonga. Una etapa tan mítica como la propia ronda española, mezclando romanticisimo y nostalgia, y que ha sido la consagración de corredores como Pedro Delgado, Marino Lejarreta, Laurent Jalabert o Antonio Piedra, el último español que ganó en los Lagos.

Quien escribe su nombre en el puerto asturiano se reserva un hueco en la historia de La Vuelta. Por eso desde el pelotón no dejaron que las fugas se formasen, rodando a más de 50km/h y volando por el Alto de Hortigueru. Asturias iba a poner patas arriba la carrera. Y los favoritos lo sabían. Era el momento de morder.

Bernal se reta con Roglic por el maillot rojo

Con INEOS y Jumbo liderando fue cuestión de tiempo que Egan Bernal moviera ficha. Un gesto al que respondió con Primoz Roglic con un all in para iniciar el duelo uno contra uno. Miguel Ángel López fue la baza del Movistar para unirse a la lucha por el maillot rojo, pero al colombiano no le dieron las piernas. Enric Mas ni se movió.

La bajada hasta Cangas de Onís fue un espectáculo por la lluvia y la tensión de carrera. Una victoria se podía traducir en un maillot rojo y los corredores apuraron sus opciones jugándose el tipo. Eiking besó el suelo en el arriesgado descenso dejando vía libre a Roglic y Bernal para asaltar el liderato, a más de un minuto y medio del pelotón y con el ascenso final a Lagos de Covadonga como escenario de lujo.