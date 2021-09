Mikel Landa (Bahrain) ha abandonado la Vuelta a España 2021 durante la 17ª etapa, después de protagonizar un ataque lejano en esta dura jornada de montaña.

El ciclista alavés, que desde el primer día de la carrera no ha tenido buenas sensaciones, quemó su último cartucho con un ataque a 100 kilómetros exactos de la meta de los Lagos de Covadonga, en concreto en la primera ascensión al puerto de la Collada Llomena.

En pocos minutos, Landa, con su típico estilo de escalador puro, agarrado de abajo al manillar de la bici, enlanzó con la cabeza de carrera, pero el pelotón siguió imprimiendo un ritmo elevado a la carrera y poco después fue neutralizado como el resto de aventureros en esta primera etapa del díptico asturiano de la Vuelta.

Al final, Landa se bajó de la bici antes de la subida a los Lagos, donde estaba el aparcamiento de los autobuses de los equipos, según ha informado en Twittter Álvaro García, jefe de prensa del Burgos BH, otra de las formaciones que participa en la Vuelta 2021.

El Bahrain tardó varias horas en informar de lo que ha pasado con su corredor mientras que la organización de la carrera se limitaba a recoger su abandono junto al de los otros cuatro ciclistas que no han terminado esta etapa: Luis León Sánchez (Astana), Itamar Einhorn (Israel), Sander Armee (Qhubeka) y Kenny Elissonde (Trek).

Finalmente, el equipo recogió en dos tuits en inglés unas breves declaraciones de Landa: "Hoy intenté recuperar sensaciones con un ataque para meterme en la escapada, pero tampoco me sentía bien. Ahora necesito centrarme en los próximos objetivos y en volver a mi mejor nivel. Deseo a los chicos y a Jack [Haig, cuarto en la clasificación general] que sigan fuertes y peleen por el podio final".

“�� @MikelLandaMeana abandons @lavuelta on Stage 17



"I have not been feeling at my best over the past week, and since the Giro injury, it has been a long road to recover and be ready for this race. In Burgos, the feeling was good, but a Grand Tour is a different race.



[1/2]“