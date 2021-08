Mikel Landa (Murguía, Euskadi, 1989) no está contento consigo mismo. Apostó por el Giro de Italia como principal objetivo del año y a las primeras de cambio tuvo que abandonar por una caída. El corredor alavés afrontó la recuperación con suma rapidez para estar en la segunda grande del año, la Vuelta a España y eso le ha penalizado en su rendimiento, que no ha sido el habitual. Este pasado domingo se dejó cuatro minutos respecto a sus principales rivales, Primoz Roglic y Enric Mas. El ciclista vitoriano atiende a RTVE en la primera jornada de descanso para el pelotón profesional.

No fue un buen día para ti en el final en el Alto de Velefique. ¿Qué sucedió? ¿A qué se debieron esas malas sensaciones?

Haciendo un balance de lo de ayer hace dos meses –un mes– veía difícil poder disputar la clasificación general de la Vuelta a España después de la caída del Giro de Italia. Luego, me empecé a encontrar mejor, en la Vuelta a Burgos incluso gané, pero la preparación no ha sido la mejor para afrontar una Vuelta a España y yo creo que ayer se juntaron tres días que venía sufriendo mucho, el calor… Son muchas cosas que, al final, se juntaron y me hicieron perder tiempo y las opciones en esta Vuelta.

Estás decimosexto en la clasificación general, a más de cuatro minutos del podio. ¿Das por perdida la posibilidad de estar entre los tres mejores o tienes todavía esperanzas de luchar hasta el final?

No, lo veo imposible. A día de hoy, lo veo imposible. No creo que me dejen escaparme tan fácil, siempre me tendrán en cuenta. Si las sensaciones que tengo son las de los últimos días, pues, también será complicado avanzar. Así que, a día de hoy, pienso más en un triunfo parcial.

¿Arrastras alguna molestia física de tu caída en el Giro de Italia o estás en perfectas condiciones?

Todavía tengo algunas molestias en la espalda, en el cuello, en la zona de la clavícula, pero es más muscular. Apenas tuve tiempo para recuperarme y enseguida estaba en la bici otra vez intentando no perder mucho la forma y siempre se te carga más la zona de la clavícula y las costillas que me rompí, que fueron todas del primer costado, pero no por eso fui peor ayer.

Eres un corredor ambicioso y siempre aspiras al podio en una gran vuelta o a ganarla. ¿Estás decepcionado con las prestaciones físicas que has mostrado?

No, hace dos meses veía imposible pelear por la general. Me planteé la salida con confianza, con querer intentarlo. No ha podido ser. Si hubiese hecho todo perfecto para esta Vuelta sí estaría decepcionado, pero he llegado de esa manera, así que esto es lo normal.

A partir de ahora, es una nueva Vuelta a España para ti. Tu compañero, Jack Haig, es cuarto en la general, ¿se cambiará la estrategia de equipo?

Por supuesto, tenemos a Jack, que queremos que acabe lo más arriba posible, tenemos a Gino que también está muy bien, tenemos un bloque potente y vamos a pelear por tener esa buena clasificación con Jack y con Gino y los demás a ver si podemos ganar una etapa.

Tras la caída en el Giro y descartada la general de la Vuelta a España, ¿estás frustrado con la temporada?

Un poco sí, no te voy a mentir, está siendo una temporada muy complicada porque preparar un Giro supone sacrificar bastante la primera mitad de la temporada porque tienes que ir con bastante calma hasta ese momento. En el Giro se me acabó en el quinto día y desde entonces ha sido más sufrir que disfrutar.

A veces, ¿piensas que es mala suerte? Que no llega la recompensa al buen trabajo realizado

.Sí, a veces se junta la mala suerte, a veces oportunidades que no aprovechas, un poco de todo.

A final de temporada terminas contrato con el Bahrain Victorious. ¿Tienes garantizado tu futuro? ¿Vas a renovar?

Mi futuro va a estar con Bahrain Victorious.

¿Se sabe si será más de un año de contrato?

Pronto lo cerraremos, pero mi futuro está con ellos.