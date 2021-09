En ese tiempo, Masters había practicado todos los deportes que había querido, hasta que un día a los 13, le dijeron que probara el remo adaptado. Su primera reacción fue una negativa, no quería practicar un deporte adaptado. Pero decidió probarlo ante las insistencias de su madre. “Estás en el agua y estás controlando con tus manos todo lo que haces, ahí fue cuando se encendió la chispa”, así define Oksana su primer contacto con este deporte, a lo que añade: “lo siguiente que sé es que estaba en los Juegos Paralímpicos” representando a Estados Unidos. En 2011, conoció al que iba a ser su pareja de embarcación, y en tan solo un año consiguieron el bronce en Londres.

Mientras tanto, en invierno, entrenaba practicando esquí de fondo. Esto le llevó a competir en Sochi 2014, donde se llevó una plata y un tercer puesto en este deporte. Después de esta edición invernal, una lesión de espalda le obligó a dejar el remo y buscar otro deporte. Eligió el ciclismo a mano, porque se utilizan los mismo músculos que en el esquí de fondo. Por esta modalidad, llegó a Río 2016, acabando en cuarta posición. Y en Pyeongchang 2018, se coronó como la gran deportista que es: 2 oros, 2 platas y 1 bronce.

Oksana tiene claro que sí cuenta esto es para poder ayudar a las mujeres y los niños que estén o hayan estado en su misma posición. “No quiero que me vean como ‘lo siento, eres muy fuerte, es increíble', no quiero esas palabras porque no soy fuerte, solamente vivo mi vida como sé”, lo que concluía diciendo: “no quiero que cambie la percepción que la gente tiene de mí porque les doy pena”. En Ucrania, dice no darse cuenta de la discapacidad, “sabía que era diferente, tenía 6 dedos, pero me parecía la cosa más guay que había”. Fue en su adolescencia donde comenzó a notarlo y esconderlo. Ahora, lo muestra sin ningún problema en sus redes sociales, además de tener una carpeta llamada ‘legs’ donde muestra el proceso para construir estas prótesis.

Llegó a los Juegos tras someterse a una operación en la pierna 100 días antes de que dieran comienzo, teniendo que aprender prácticamente a andar otra vez con las prótesis. Pero como dice Oksana, sus acciones, no sus experiencias, son las que la han llevado hasta donde está, y no podía parar de luchar en este momento. Así que se ha llevado el oro, con posibilidades de aumentar esta gesta en la final del miércoles 1 de septiembre.

“The moment is almost here! My first words out of surgery on the 100 Days out from #Tokyo2020 was “am I ready to go to Tokyo.” I never lost sight of my goal. Thanks to my amazing support team/doctors/sponsors/coaches for helping me get to the start line in @Tokyo2020 #teamusa pic.twitter.com/o1rDVbArWp“