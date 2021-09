La historia de Haven Shepherd para llegar al Centro Acuático de Tokio no ha sido fácil.

Haven nació en Vietnam, y cuando apenas tenía 16 meses, sus padres detonaron una bomba teniéndola en brazos. El motivo por el que sus progenitores se suicidaron de esta manera fue porque no se les permitía estar juntos.

La pequeña nació de un affair. Y en Vietnam, no se aceptan los hijos nacidos de relaciones extramatrimoniales, además de que no se permite que las mujeres se puedan divorciar. Llegados a ese punto, pensaron que la única forma en la que podrían estar juntos era llevando a cabo un suicidio familiar. De esa forma, si no podían estar juntos en vida, lo estarían en la muerte. Se colocaron una bomba en el cuerpo y la detonaron cuando estaban con el bebé.

Haven fue la única superviviente de la explosión, pero esta le afectó a sus piernas. Perdió estas dos extremidades por debajo de la rodilla.

La segunda oportunidad de Haven Los abuelos de Shepherd no se podían permitir pagar las facturas médicas derivadas del daño que le había causado la bomba, así que la enviaron a un orfanato. A los cuatro meses, la vida le dio una segunda oportunidad. Una familia estadounidense, de Missouri, la adoptó. Los Shepherd. “Siempre he bromeado con mis hermanos que soy la niña milagro, soy la favorita de papá y mamá”, contaba al medio oficial de la competición. Un amigo de la familia tenía una fundación, a la cual los abuelos habían pedido por favor que se la llevaran a su área de personas con discapacidad. Entonces, este preguntó a Shelly y Rob Shepherd si querían acompañarle a Vietnam, para traer a la pequeña con una visa médica. Estando con ella, fue cuando descubrieron que eran sus “padres”.