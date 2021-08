Siempre risueña y positiva. Con "mucha ilusión" y una "buena preparación", Loida Zabala Ollero disputa sus cuartos Juegos Paralímpicos y, aunque sueña con lograr la primera presea de la historia de la halterofilia paralímpica española, tiene claro su propósito en Tokyo 2020: "Mi objetivo en estos Juegos es hacer el récord de España", declara en una entrevista a RTVE.

La halterófila extremeña de 34 años, que a los 11 dejó de caminar por culpa de una mielitis transversa, estuvo muy cerca del bronce en Río 2016. Levantó 98 kilos en su primer intento y su tercer levantamiento de 103 kg fue nulo. Una decisión que le costó asimilar: "No, porque es que había escuchado a todo el público celebrándolo. Yo lo había celebrado y eso me daba la medalla de bronce. Y bueno pues la perdí. Dos de los tres jueces tienen que dar válido y solo lo dio uno. O sea me faltó la decisión de uno o más. Se quedó ahí solo por técnica", recuerda.

01.03 min La haltera española termina quinta en la final del concurso. Su historia es una de las muchas de superación de los atletas que participan en los Juegos Paralímpicos.

La marca de 103 kg pretende levantar en la capital nipona, ya que con ella lograría superar el actual récord de España de 102 que estableció su amiga Montserrat Alcoba el pasado 22 de junio en la Copa del Mundo de Halterofilia Paralímpica en Dubái. Para este objetivo, la levantadora cacereña está en buenas condiciones: "La preparación ha sido muy buena. A pesar de tener la cuarentena y perder ahí un poco el pico de forma. Después ya en septiembre nos volvimos a poner en marcha. En febrero tuve una mala competición y luego ya en junio, en Dubái, fue una competición excelente, así que llevamos una buena preparación. La cuarentena nos ha venido muy bien para entrenar y descansar. Eso ha sido muy óptimo para el rendimiento", manifiesta.

Precisamente, en Dubái, a Loida le detectaron un estrechamiento en las venas subclavias: "Bueno, ahora estoy en las mejores manos porque me toman mucho la tensión. Me están ayudando a liberar las dos venas subclavias y demás para que no me pase eso el día de la competición. Porque en Dubái llegué con el peso muy justo porque retuve muchos líquidos en el vuelo. Tuve que bajar en dos días mucho peso y me deshidraté. Entonces eso hizo que la sangre pues estuviera un poco más espesa y no pasara bien. Y se me quedó todo el brazo vamos como si estuviera haciendo presión hacia dentro. Fue una experiencia difícil, casi me quedo en Dubái esa noche porque me pasó casi yendo al aeropuerto. Pero bueno, por suerte en los Juegos pues siempre tenemos a todo el servicio médico y me están cuidando un montón", relata.

"Nuestra estrategia es asegurar un quinto puesto" Con tres diplomas paralímpicos (séptima en Pekín, quinta en Londres y en Río), la haltera de Losar de la Vera busca, como mínimo, conseguir un cuarto: "La estrategia que vamos a usar es hacer un primer levantamiento para asegurar un quinto puesto. Y después los otros dos levantamientos son para luchar y subir, si se puede subir al cuarto o tercero, lo vamos a luchar", expresa a RTVE. 15.17 min Deporte sin límite - Rompiendo las barreras - 02/12/16 - escuchar ahora La deportista española resalta la incertidumbre en estos JJPP al no hacer marcas sus potenciales rivales: "No se sabe lo que puede pasar en estos Juegos. Y mucho más después de la cuarentena donde no han hecho marcas las que están por encima. Yo lo veo igual que en Río, pero bueno con un poco más de incertidumbre. Porque antes teníamos un poco las marcas ahí ya hechas en competición y ahora pues varían mucho. En todas las categorías pasa, vaya. No solo en la mía", explica. 03.14 min Loida Zabala, campeona de halterofilia paralímpica Los Juegos de Tokyo 2020 serán especiales por disputarlos en plena pandemia de COVID-19, motivo por el que no habrá público que "no transmitirá su energía increíble": "Sí, ha sido un año en el que hemos tenido que ser resilientes todos. Ahora nos hemos hecho fuertes. Hemos sabido lo que es una pandemia mundial y tenemos que seguir nuestro camino. Vamos a echar mucho de menos al público porque es que al final te transmite una energía increíble. Y bueno pues también evitar los positivos en COVID porque eso te puede llevar a perder toda la preparación y no competir", subraya.

"Algo tan grande no me provoca presión" Loida Zabala cuenta con un palmarés espectacular: 16 veces campeona de España, doble campeona en la Copa del Mundo (2017 y 2019), bronce mundial (2011) o europeo (2013 y 2018), entre otros logros. Además, fue la primera mujer en representar a España en la halterofilia paralímpica en Pekín 2008 y en este deporte aún no hemos saboredo presea en unos Juegos Paralímpicos. Las opciones de medalla para España en los Juegos Paralímpicos CAROLINA MUNDI Enlazándolo con el caso de Simone Biles, que priorizó su salud mental al éxito deportivo, la extremeña nos cuenta cómo gestiona la presión mediática: "Yo pienso que con todo lo que me ha pasado en la vida, estoy muy acostumbrada a gestionar las emociones y los momentos malos. Pero creo que no estoy preparada para conseguir algo tan grande como ser la primera medalla en unos Juegos en este deporte en España. Entonces, si lo consigo, no sé qué va a pasar con mis emociones. Porque claro estoy tan preparada para gestionar las emociones en los momentos malos, que algo tan grande no me provoca presión, ¿no? Quizás porque voy con la tranquilidad de bueno me voy centrando en mis movimientos, no me voy centrando en lo que puede o lo que no puede pasar. Pero claro ya me ha pasado que cuando cambiaron el reglamento a nivel técnico, hice dos competiciones muy malas. Y después en una Copa del Mundo conseguí una medalla de oro. Estuve llorando tres horas de felicidad. Entonces imagínate si consigo una medalla paralímpica. No quiero ser la llorona de los Juegos", precisa. Más allá de Simone Biles: por qué los Juegos de Tokyo 2020 son los más reivindicativos CAROLINA MUNDI En cuanto a los JJ.OO. de Río, la delegación española paralímpica ha aumentado en 15 deportistas (de 127 a 142). Un dato que confirma el crecimiento del deporte paralímpico nacional y, consigo, una mayor cobertura mediática. La discípula de Óscar Sánchez señala Río 2016 como un punto de inflexión: "Sí, de hecho en mi página web se puede ver claramente como en 2008 salía en muy poquitos medios. Después iba aumentando un poquito en Londres y ya en Río fue como un boom. Ya los Juegos Paralímpicos tuvieron más audiencia en televisión que en los Olímpicos. La gente busca logros, medallas y demás. Y al final pues se engancha a la vida de cualquier deportista independientemente si tiene o no discapacidad. Estoy muy contenta en ese aspecto", dice. 05.20 min Paralímpicos Tokio 2020: Resumen de la primera jornada de la delegación española

"Todavía hay una diferencia de trato entre olímpicos y paralímpicos" La desigualdad en el trato entre deportistas olímpicos y paralímpicos sigue existiendo. Loida, deportista de élite en la halterofilia, criticó en un tuit una disparidad de la Universidad del Deporte (UCAM), ya que dicho centro universitario no le concedió una beca para estudiar psicología. “Yo estoy clasificada para Tokio y el año pasado no fue suficiente para conseguir vuestra beca de estudios para estudiar psicología. ¿Habrá posibilidad este año que me aceptéis y así poder igualar los deportistas olímpicos y paralímpicos becados? @UCAM_Deportes @UCAM Gracias �� https://t.co/NeYNtb6h1w“ — Loida Zabala (@LoidaZabala) July 25, 2021 No solo le pasó a ella. Algo similar le sucedió a Susana Rodríguez, triple campeona del mundo de paratriatlón. La haltera cacereña considera que hay una desigualdad importante: "Claro, yo es que cuando leo que hay tantos deportistas olímpicos que van a Tokio de la UCAM y muy poquitos de paralímpicos, sabiendo que a mí el año pasado no me aceptaron, sabiendo que a Susana Rodríguez que ha sido campeona del mundo y que ha salido en la revista Time y demás, tampoco la han aceptado, aún teniendo un doctorado. O sea me parece que es una noticia que no se debe dar con orgullo. Sino al contrario, ¿no? Sino como para pensar que, pues hay una desigualdad, ¿no? Es como una manera de decir: “oye, aquí hay una desigualdad importante”. Y también pasa con las ayudas estatales y demás. Todavía hay una diferencia", opina. 01.10 min Susana Rodríguez, la triatleta paralímpica española que ocupa la portada de Time