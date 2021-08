A un solo paso ya de asegurarse una medalla, la selección española de fútbol buscará este martes alcanzar la final del torneo en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en un partido que le medirá a la anfitriona Japón. La ‘rojita’ lleva más de veinte años sin colgarse el metal en esta disciplina y está ante la oportunidad de romper un registro que se viene repitiendo desde los Juegos de Sídney 2000.

Una prórroga salvadora con un Rafa Mir desatado salvó a España de caer eliminada en la ronda previa ante la dura Costa de Marfil. La selección española logró un triunfo agónico después de unos 90 minutos finales reglamentarios no aptos para cardíacos. Ya en el tiempo extra, los de Luis de la Fuente se repusieron y aprovecharon el empujón anímico del empate para superar al combinado africano (5-2).

Precisamente España quiere aprovechar su presencia en las semifinales para seguir demostrando su condición como una de las grandes favoritas a llevarse el oro.

Luis de la Fuente, obligado a mover ficha por Mingueza

No se prevé que el seleccionador español haga cambios significativos en el once que le dio el pase a las semifinales, aunque sí que deberá completar un puzle en el que no estará de nuevo Óscar Mingueza.

El defensor del F.C. Barcelona, que jugó los primeros 10 minutos del último partido ante Costa de Marfil, se tuvo que retirar por nuevas dolencias de la lesión que le hizo bajarse del barco ante Egipto. En su lugar deberá elegir entre Óscar Gil o Jesús Vallejo, quien ya se encargó de suplir al futbolista culé ante Australia y Argentina.

Quien sí parece que va a estar recuperado ante la selección nipona es Dani Ceballos. El centrocampista del Real Madrid evoluciona favorablemente de la lesión en su tobillo que le apartó ante Egipto y podría disputar algunos minutos de la semifinal. Aunque parece difícil que Luis de la Fuente vaya a apostar por el sevillano entre los 11 futbolistas que saltarán de inicio al terreno de juego.

Donde parece que no habrá dudas será en el frente de ataque, con Oyarzábal, Dani Olmo y Marco Asensio como principales bazas. Rafa Mir, previsiblemente, deberá esperar su oportunidad desde el banquillo a pesar de su gran actuación en los cuartos de final.

El seleccionador riojano se ha mostrado sereno a un día de la cita ante Japón y es optimista de cara al encuentro: "Estamos con mucha tranquilidad, porque creo que hemos hecho las cosas muy bien. Estamos expectantes por jugar un partido de tanta trascendencia", admitió el técnico.