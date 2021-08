España finaliza la fase de grupos con una derrota contra la Eslovenia de Doncic y un marcador de 87-95. Tras el sorteo, los de Sergio Scariolo están avocados a enfrentarse a Estados Unidos en cuartos de final, complicándose sus opciones de medalla en Tokyo 2020. Analizamos y repasamos en el Twitch de RTVE con el comentarista de baloncesto y creador de contenido, Outconsumer, las claves del esperadísimo España vs Estados Unidos: ¿qué opciones tenemos contra el Dream Team?

Parece que el mal presagio de un difícil cruce se ha cumplido. Recientemente, en el último partido de preparación antes de los Juegos, España y EE.UU se vieron las caras en la cancha y el partido se saldó con victoria de los estadounidenses. Sin embargo, lejos de partidos amistosos, el duelo oficial ya está a la vuelta de la esquina y será el martes 3 de agosto a las 6:40 de la mañana hora española.

El analista de baloncesto también recalca varios puntos débiles que podría tener España en el partido: "Sergio Rodríguez no está haciendo muy buen campeonato y podría salirse en algún partido, quién sabe si será este día. Por otro lado, me da un poco de miedo a Jrue Holiday defendiendo a Ricky Rubio , que para mí es el mejor jugador de la selección de Estados Unidos ahora mismo", añade.

"Veo que EE.UU tiene muchas debilidades , por ejemplo, se les puede hacer mucho daño en el rebote o en defensa , porque están intentando jugar mucho el balón y no se les da especialmente bien y ahí se les puede apretar en esos cuartos o quintos pases . El pase extra no es lo suyo", continúa. " No han tenido mucho acierto en los triples y en defensa cambian en todos los bloqueos, por lo que es fácil tener un mist-match , que es un desajuste defensivo, cuando un defensor pequeño se encarga de un jugador muy grande. Yo creo que ahí Pau Gasol y Marc Gasol, por veteranía, pueden sacar ventajas que no han conseguido sacar Francia o República Checa", dice.

"En cuartos de final, los estadounidenses son menos peligrosos que en la final. Es un equipo que está mejorando poco a poco y yo creo que es una selección muy buena por sus grandísimos jugadores como Kevin Durant, Damian Lillard, Jayson Tatum , Devin Booker o los flamantes campeones de la NBA, Jrue Holiday y Jayson Tatum . Si ellos quieren, pueden meter 25 puntos cada uno, pero es cierto que de momento no lo están haciendo , así que el potencial está ahí", comienza explicando Outconsumer.

Los puntos fuertes de España

Outconsumer incide en que ganar a los estadounidenses "no es imposible" y se muestra bastante positivo de cara a conseguir una victoria: "Hay posibilidades si se hace un buen partido, cosa que en otros años no era así. Si hay que ganar a Estados Unidos algún año, el año es este, y si ponemos una cifra, le pondría un 35/40% de probabilidad a España para ganar, que no es mucho, pero suficiente para soñar".

Para el comentarista, lo mejor que tiene España es su "defensa consistente que penalice mucho a Estados Unidos". "Creo que la clave estaría en no dejar tiros muy abiertos; en colapsar la defensa cuando alguien penetre; también en que les cueste mucho mover el balón y hacer que empiecen a dudar para que estén incómodos en ataque; y correr nosotros mucho en contraataque; por último, creo que lo difícil para nosotros va a ser conseguir canastas fáciles. No veo a nadie que esté muy sobrado en ese aspecto", desarrolla.

Además, Outconsumer insiste en otro aspecto como el "meter todos los balones interiores posibles, como los de Pau": "Un acierto sería moverse mucho sin balón y sobre todo que entren los triples, claro, pero esto no es el descubrimiento de nada nuevo", dice. "Creo que, al final, la conclusión podría ser no ir de héroes, sino ganar el partido con un juego en conjunto y como equipo, y que sea Estados Unidos quien vaya de héroe, porque cuando lo intentaron contra Francia no les salió", concluye.