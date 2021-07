Tokio 2020

En RTVE, los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 van mucho más allá de las competiciones que puedes encontrar completas en RTVE Play. Queremos centrarnos en los protagonistas del día, descubrir más sobre ellos y de ellas. Como Miriam Casillas, que compite esta noche en la prueba femenina de triatlón. Nosotros te contamos todo sobre ella y esta disciplina olímpica. Además, ponemos especial atención en Luka Doncic y la selección española de baloncesto. No te pierdas estos formatos y los resúmenes más importantes del día en RTVE Digital.

Además de Miriam, Anna Godoy, Javier Gómez Noya, Mario Mola y Fernando Alarza son nuestros representantes en esta disciplina olímpica. ¿Sabes cuántos deportes combina? ¡Compruébalo con este test del Lab de RTVE! Y si los resultados no son buenos, conoce más sobre este deporte con las claves sobre el triatlón .

Ana Peleteiro debuta en unos Juegos Olímpicos compitiendo en el triple salto. Lo hará el próximo 30 de julio, pero la joven gallega ya se encuentra en Tokio . La atleta ha contado en sus redes sociales que se encuentra instalada en la Villa Olímpica. ¿Quieres saber más sobre ella? No te pierdas el episodio dedicado a ella en 'Los juegos de ellas'.

¿Cuánto sabes de Luka Doncic?

El gran protagonista de la jornada 3 ha sido Luka Doncic. El esloveno debutaba en unos JJOO y lo ha hecho por la puerta grande: ¡anotando 48 puntos! Esta es la segunda marca más abultada en un partido de baloncesto en una cita olímpica. Pero, ¿sabías que lo descubrimos en la liga española? ¡Ponte a prueba con este test sobre la estrella de la NBA!

Y si no has podido ver el partido, no te pierdas las claves del estreno de Doncic en unos JJOO, así como el show de esta madrugada.