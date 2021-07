Ana Peleteiro ya está en Tokyo 2020 y lo cuenta en Instagram

La atleta Ana Peleteiro ha aterrizado ya en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y se ha instalado en la Villa Olímpica. Son sus primeros Juegos y competirá en triple salto el próximo 30 de julio. Una cita olímpica muy especiales que se celebran en medio de la pandemia y sin público, por lo que los deportistas están echando el resto en sus redes sociales subiendo vídeos y fotos para compartir sus sensaciones.

A solo 48 horas de subirse al avión, Ana Peleteiro desvelaba en su cuenta de Tik Tok, donde sube habitualmente vídeos, cómo se preparaba para los Juegos. La atleta de triple salto se tomaba con calma y humor sus últimos días en España antes de partir a Tokio. Quedaban menos de dos días y Peleteiro no había empezado ni la maleta.

Por ir con prisas me acabaré dejando algo, ya veréis ����

A Peletiro, campeona de Europa en 2019 y récord de España en triple salto, la pereza le duró poco y no tardó en subir otro vídeo, esta vez a Instagram, de los básicos que llevar a cualquier competición. Hace unos días, reconocía en 'Los Juegos de Ellas' que su ritual previo a toda competición exigía cierta calma, para después "ponerme mi música y sentirme la reina del mundo" porque "como salgas del hotel es con la actitud que vas a ir a la pista".

Su cuenta de Tik Tok ha superado los 50.000 seguidores y es una de las deportistas españolas más visibles de estos Juegos. Sus redes sociales son una mezcla de su trabajo como atleta, divertidos bailes o reflexiones de todo tipo.

En RTVE Digital, Peleteiro protagonizó antes de viajar a Tokyo 2020 un capítulo de ‘Los Juegos de Ellas’, un formato de vídeo digital que ahonda en la situación de las mujeres que se dedican al deporte de alta competición. Con mucho desparpajo, Peleteiro se pronunció sobre la necesidad de que los deportistas “se mojen” más sobre temas como la igualdad o que se disputen pruebas en países que no respetan los derechos de la mujer.

De los 25 minutos que duró la entrevista hubo muchos momentos interesantes que no pudimos meter en el vídeo final. Por eso, recogemos los mejores para que no te pierdas detalle de cómo es esta prometedora atleta española.

Cuando Ana Peleteiro recuerda su pasado, no todos los momentos son dulces. En la adolescencia, formó parte de un grupo de jóvenes atletas donde el entrenador las sometía a distintas restricciones alimentarias y de ocio. “No nos dejaba salir y nos pesaba todos los lunes”, recuerda. En aquel entonces, Ana no vivió aquello como un problema porque “era un niña super delgada y hacía lo que quería. Era la rebelde”, asegura.

Aquellas normas no sirvieron para que ninguna de las deportistas mejorara el rendimiento. El resultado fue bien distinto: fueron saliendo una tras la otra y el equipo fue un fracaso. “Someter así a chicas tan jóvenes no funciona. Creo que es un poco primitivo”, reflexiona la atleta.

Cuando se traslada a su infancia Ana recuerda una vida muy feliz. En Galicia, donde nació, no recuerda haber sufrido racismo nunca. Mucho menos en el mundo del deporte, asegura, donde “los atletas negros son los que ganan todas las pruebas. Sería absurdo”.

Ana Peleteiro y el racismo

Fue más mayor, cuando se mudó a Guadalajara para entrenar, cuando empezó a padecer agresiones racistas. “Aquí voy acompañada de negros todo el rato y eso hace que piensen que, cuando entras a una tienda, es a robar. También me han insultado por la calle e incluso he tenido alguna mala experiencia con la policía. Una vez sufrimos un allanamiento de morada cuando éramos nosotros los que estábamos denunciando a otras personas”, recuerda. Sabe que no es una situación exclusiva de la ciudad, sino que ocurre en toda España y cree que “lo importante es darle visibilidad para que se acaben”.

Sus años como promesa del atletismo la supusieron una enorme presión y estuvo a punto de dejar el deporte. Hubo un momento en el que dejó de disfrutar y, asegura, que para ella es vital divertirse con cada cosa que hace “yo soy muy disfrutona, de toda la vida, mis padres también lo son. Y el día de mañana cuando tenga hijos también los educaré con esa filosofía de disfrutar.La vida es solo una y si no la disfrutas tú, quién lo va a hacer por ti”. Pero su fuerza y constancia la llevaron a recuperar la ilusión por el atletismo, sumarrércords y conseguir que media España vaya a estar atenta a sus resultados el próximo 30 de julio en Tokyo 2020.