Iker Casillas y Raúl González son "las dos dos grandes estafas" del Real Madrid. Así de contundente se refiere a ellos Florentino Pérez, presidente del club blanco, en unos audios de 2006 que se han difundido este jueves.

"Casillas no es portero para el Real Madrid, no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido, lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él y le defienden tanto. Es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid son primero Raúl y segundo Casillas", afirmó Florentino Pérez en septiembre de 2006,según los auidios difundidos por El Confidencial.

"Raúl es malo"

En dichos audios Pérez se refire también a Raúl, actual entrenador del Castilla, como "un tío negativo que está destrozando al Madrid".

"Raúl es malo, que se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que ha desarrollado para su propio beneficio, él y su representante. El culpable de que el Madrid vaya mal... Mira, yo me he ido entre otras cosas por él. Porque él, como ya se considera acabado dice 'antes voy a acabar yo con el Madrid'. Es un tío negativo, está destrozando al Madrid, la moral de los jugadores, para que digan 'es que es el Madrid el que está mal, no Raúl'. Es terrible lo malo que es el chaval y yo no puedo con ese problema", dijo en esass declaraciones, que se produjeron poco antes de que abandonar la presidenccia blanca tras su primera etapa en el club.

"Raúl no vende nada, no es un producto mediático", indicó también.