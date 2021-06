El corredor españo Marc Soler ha confirmado que no estará en La Vuetla a España 2021, debido a las lesiones sufridas por la caída que provocó una aficionada con su pancarta en la etapa 1. Soler se está planteando denunciar a la aficionada por obligarle a abandonar el Tour y perderse el tercer grande de la temporada.

“La retirada del Giro me fastidió, pero la del Tour es todavía peor“

"Llevo una temporada bastante complicada. La retirada del Giro me fastidió, pero la del Tour es todavía peor, ya que no se produjo por una circunstancia de carrera, sino por una aficionada a la que evidentemente no le gusta el ciclismo", escribió en La Vanguardia.

"Toda la preparación, a la basura. La montonera llegó en un punto en el que la carretera se estrechaba mientras buscábamos posiciones. De repente vi que los Jumbo caían a mi derecha y me choqué con Teunissen. Volé, di una voltereta y me apoyé con las dos manos", lamentó.