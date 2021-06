Los ciclistas del Tour de Francia 2021 ha realizado un plante en en los primeros kilómetros de la etapa 4 en protesta por el recorrido de la etapa 3 que provocó hasta tres caídas en las que se vieron afectados algunos de los favoritos como Roglic, Pogacar y Geraint Thomas.

Los ciclistas, tras echar pie a tierra durante un minuto, han rodado a baja velocidad para reivindicar que se establezca un diálogo sobre la seguridad entre todos los actores del ciclismo: UCI, organizadores, equipos y corredores.

El propio Tour de Francia ha publicado un comunicado que explica lo sucedido: "Los corredores se detienen para pedir que se establezca un diálogo sobre seguridad con todas las partes implicadas, la UCI, organizadores, equipos y corredores."

“The riders stop to ask for a dialogue on safety to be established with all parties involved, the UCI, organisers, teams and riders.#TDF2021“