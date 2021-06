La selección española goleó a Eslovaquia (0-5) por fin. El rival era lo de menos, había que dar una victoria a la sufrida afición, que acudió los tres partidos de la fase de grupos a La Cartuja de Sevilla y se fue los dos primeros con amargor. Ahora empieza la verdadera Eurocopa para la Roja.

La Croacia de Modric y compañía, la subcampeona del mundo, espera el lunes en Copenhague. Los balcánicos han logrado la clasificación un poco como lo hizo España, desquitándose en la última jornada. El encuentro se prevé parejo, pero vamos con las claves de lo visto este miércoles.

España goleó, pero hasta que no se abrió la lata se vieron las mismas ansiedades que en los duelos precedentes. Incluso, un penalti fallado por Morata que podría haber encarrilado el encuentro antes. El delantero se fue ovacionado, el público no quiso hacer sangre y endulzarle la despedida rumbo a Copenhague.

Sergio Busquets era la gran novedad de la alineación titular de España -aunque no la única- y lució el brazalete de capitán. Cuajó un gran partido y fue declarado por la UEFA como el mejor al término del mismo.

Fue lo más destacado de una actuación en la que defensivamente no tuvo que sufrir tanto como en los dos partidos anteriores. Ni él ni el resto del equipo, porque Eslovaquia no fue al final tan fiero como lo pintaban.

Los cambios, acertados

No solo el de Busquets fue el cambio de inicio en el once titular. Salieron Eric García, César Azpilicueta y Pablo Sarabia. De este último ya hemos hablado y además se fue con un gol en su cuenta particular.

Los otros dos cumplieron en sus respectivos puestos de central y lateral derecho en relevo de Pau Torres y Marcos Llorente. Por cierto que Torres salió en la segunda parte y su ingreso en el campo fue sinónimo de gol.

Debe ser que el apellido lo lleva implícito, porque antes que Pau salió Ferrán e hizo el cuarto también en otra jugada a balón parado. Hay una norma no escrita de no hacer cambios en los córners, pero Luis Enrique no creyó en 'gafes' y la que salió escaldada de los mismos fue una endeble Eslovaquia.