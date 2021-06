El técnico de la selección española, Luis Enrique Martínez, ha afirmado estar "encantado" de seguir en el cargo. "Me va la marcha, me va el ritmo", ha dicho en rueda de prensa previa al partido contra Eslovaquia. El duelo se presenta como una eliminatoria para los dos equipos en busca de los octavos de la Eurocopa 2020.

Ya en la entrevista personalizada a Mediaset había dejado muestras de su carácter y la confianza en su proyecto: "Luis Enrique nació optimista y morirá optimista. ¿Dimitir?, ¿Estas de broma? Estoy pensando en renovar".

España se la juega a cara o cruz en el tercer partido, ya que un empate o derrota no le garantiza pasar como mejor tercero. Preguntado sobre si está en juego su credibilidad, ha despejado: "Nos jugamos lo que nos jugamos, pasar de ronda. La reflexión será la que corresponda en cada momento".

"Me va el movimiento, me va la marcha, me va el ritmo y estaría encantado de seguir. Tengo contrato hasta el Mundial (Catar 2022) y no tengo ninguna intención de no cumplirlo", ha insistido sobre su continuidad en el cargo.

Al mismo tiempo ha admitido que no le parece injusto que se le cuestione: "Los entrenadores si de algo sabemos es de resultados y de conseguir objetivos. Espero estar en octavos, pero hay situaciones que no se pueden controlar. Pero acepto y entiendo cualquier crítica".

Cuando se le ha comparado con Clemente por el momento de la fase de grupos con dos empates y por la metodología, ha salido su lado más irónico: "En cuanto a la metodología, creo que a pesar de mi admiración porque (Clemente) es un 'crack' y una persona única, no tiene nada que ver. Cada uno tiene una forma de ver el fútbol. En lo único que nos podemos parecer es en que nos va el cachondeo en las ruedas de prensa. Ojalá se produzca eso que dices de ganar el tercer partido".

Luis Enrique ha dicho sentirse, entre cero y diez, "un siete preocupado. Tengo la preocupación lógica de ver que te mereces más y no llega el resultado. De convencimiento estoy al diez. Tengo el 'feeling' personal de que esto es como una botella de cava a punto de descorchar. En cuanto hagamos un partido completo, con una victoria holgada, va a salir la mejor versión".

"Como equipo tengo la sensación de que estamos haciendo muchas cosas bien, seguro que más de las que decís (la prensa). Lo que hay que hacer es mejorar la fase de finalización. Lo único que te garantiza hacer goles es hacer infinidad de ocasiones. Echad un ojo a las demás selecciones a ver cuántas ocasiones generan. Tienen mejores números que nosotros, eso no voy a negarlo", ha reflexionado.

En ese sentido, en cuanto al partido contra Eslovaquia espera un rival "duro" que va a plantear "un partido muy defensivo. A ellos les vale el empate. Se cierran muy bien y no va a ser fácil. Vamos a necesitar todo el apoyo. Vamos a intentarlo por todos los medios".

Tras él ha comparecido el capitán, Sergio Busquets, de quien ha dicho que no lo quiso forzar para reaparecer contra Polonia, pero que está "muy bien. Al nivel del resto". "Nunca he forzado a ningún jugador. Afortunadamente están todos a disposición", ha dicho también.