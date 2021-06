El defensa navarro César Azpilicueta reconoce que la selección española no está en la situación que desearía en la Eurocopa. El capitán del Chelsea, ha reconocido en rueda de prensa que al equipo "le faltó efectividad" en las áreas, tanto en ataque como en defensa, en los dos partidos previos.

"Tenemos que ser sólidos tanto en ataque como en defensa, porque hoy en día el fútbol se decide por pequeños detalles", ha remarcado. Azpilicueta ha admitido: "No estamos en la situación que esperábamos. Pero ahora mismo estamos vivos y dependemos de nosotros mismos".

"Hay que ser humildes y autocríticos, corregir lo que estamos haciendo mal. Pero también lo que estamos haciendo bien, que son muchas cosas. La combinación de ambas nos hará ser mejores", ha añadido.

Azpilicueta no se ha mojado sobre su posible titularidad porque, según ha explicado, aún es pronto para dar a conocer la alineación, pero no le afecta que esté Llorente por delante de él pese a no ser lateral: "Marcos es un portento físico y está en un gran estado de forma. A mí también me ha tocado en el Chelsea jugar a veces de lateral izquierdo. Solo me queda apoyarle y estar a tope con las decisiones del 'míster'".

El defensor ha recalcado en más de una ocasión la situación del equipo de depender de sí mismos y ha calificado el partido contra Eslovaquia como "una eliminatoria". "Cuando vienes de dos empates en partidos que esperas ganar es normal que el estado de ánimo no sea el mejor. Pero eso lo tenemos que cambiar y está en nuestra mano", ha añadido.

El del Chelsea no ha querido reprochar nada a la afición ni reclamar su apoyo: "Soy el primero que dice que tenemos que animarles nosotros en este momento difícil".

Y sobre las imágenes del hotel de concentración, criticadas por ver a los jugadores sin devolver los saludos que recibían, añade: "Somos los primeros que queremos acercarnos a firmar autógrafos y hacernos fotos. Pero por la situación del COVID-19 no lo podemos hacer. Son cosas tristes y en estos momentos es cuando más las echas de menos, pero no me cabe duda de que la unión está".