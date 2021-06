Las primeras palabras de nuevo entrenador del Real Madrid, Carlos Ancelotti durante su presentación han sido de agradecimiento para el club blanco y de recuerdo de su anterior etapa vivida en la capital: "Tengo muy buen recuerdo de los dos años que estuve aquí. La relación que tuve con todos y creo que vamos a repetir algo bueno en esta nueva experiencia" animaba el técnico italiano.

La promesa de Ancelotti pasa por una ofensividad total en su 'nuevo Real Madrid': "Queremos jugar un fútbol ofensivo, intenso y espectacular. Más agresivo, más organizado. Han cambiado algunas reglas, pero la idea es siempre la misma. El fútbol tiene que ser ofensivo" anunciaba el entrenador blanco.

"Sobre la continuidad de Sergio Ramos, tengo que hablar con el club"

Sobre la futura plantilla, el técnico madridista ha confesado que aún no ha comenzado las conversaciones con Florentino Pérez y deja la duda sobre la continuidad de Sergio Ramos: "Sobre Sergio Ramos, tengo que hablar con el club. Yo no me imaginé un Madrid sin Ancelotti, pero tenemos que aceptar todo. El futuro de esta plantilla lo vamos a hablar en los próximos días".

“Creo que sí, que esta plantilla puede competir por todo“

El técnico ha valorado muy bien a los actuales jugadores de la plantilla y tiene confianza en que puedan luchar por todas las competiciones "Con esta plantilla el Madrid ha llegado a luchar en semifinales por la Champions y hasta el final en la Liga. Asique creo que sí, que esta plantilla puede competir por todo".

"Tengo un mix de jugadores, de mucha calidad, con los que he jugado como Benzema, Bale, Sergio Ramos, Kroos o Modric, pero también hay chicos muy jóvenes como Rodrygo, Vinícius o Valverde. Tenemos que confeccionar bien la futura plantilla y alomejor hay que recortarla" ha valorado Ancelotti.