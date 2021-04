Alba Torrens, 31 años, 1,90m de estatura, 170 veces internacional con la selección acaba de ganar su sexto título de Euroliga en la Final Four de Estambul con su equipo, el UMMC Ekaterimburgo. La alero mallorquina entra en los anales de la historia porque iguala en esta gesta a la norteamericana Diana Taurasi y a la rusa Natalia Vieru, las jugadoras más laureadas en la era moderna de la competición. Lejos queda la rusa Uliana Semenova que con sus 2,13m de estatura reinó en el viejo continente con 11 títulos de la antigua Copa de Europa. Si echamos un vistazo a la competición masculina, el italiano Dino Meneghin con 7 trofeos (Varese y Milán) es quien lidera el palmarés, seguido por Clifford Luyk (Real Madrid) con cinco.

Con estos precedentes parece obvio decir que conseguir tantos títulos no es una labor fácil, y el Ekaterimburgo lo ha hecho por tercer año consecutivo. Días después de festejar el título, Alba Torrens nos atiende por videoconferencia desde su casa en Ekaterimburgo. Allí recaló en 2014 procedente de Turquía y allí seguirá hasta 2022 porque acaba de renovar y jugará su octava temporada. Después ya tendrá tiempo de decidir si seguir o cambiar de aires.

Cuando le preguntas cual de los seis títulos es el más especial, Alba dice que no puede elegir (Halcón Avenida 2011, Galatasaray 2014, Ekaterimburgo 2016, 2018, 2019, 2021) aunque por la dificultad de esta temporada tan difícil debido a la pandemia se quedaría con el último. Jugar en un equipo de tantas estrellas como Griner, Messeman, Stewart le ha ayudado a crecer, tanto a nivel profesional como en lo personal. Ella no es la actriz principal, pero sí se ha hecho un hueco como secundaria aportando su nivel y talento al equipo ruso. Torrens juega una media de 22 minutos y suma 10 puntos, muchos robos y asistencias.

El UMMC Ekaterimburgo lo ha ganado todo esta temporada en la que lleva 39 victorias y ni una sóla derrota. Están a punto de proclamarse campeonas de la Liga rusa en la final que disputan ante el Dynamo de Kursk. En Rusia, Alba es feliz y se siente querida, aunque a veces eche de menos esos paseos por la playa de su Mallorca natal. "El cambiar de aires y pasear por la nieve también tienen su punto positivo" asegura la balear. Quizás cuando Torrens decida regresar a la liga española, el Ekaterimburgo debería retirar su camiseta con el número siete. Allí ya es un referente. Así los hacen en la NBA y la WNBA como homenaje y reconocimiento a la trayectoria de los grandes jugadores.

