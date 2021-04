Abelardo Fernández ha dejado de ser entrenador del Alavés, después de menos de tres meses en el cargo, según ha informado este lunes club vitoriano.

El adiós del Pitu lo dejó entrever el propio técnico en la rueda de prensa tras la derrota del domingo en Liga por 1-3 ante el Celta, que dejó al equipo colista de la Primera División.

En un lacnónico comunicado, el Deportivo Alavés ha dicho que las dos partes han "separado sus caminos" y ha dado las gracias a Abelardo por su "compromiso y profesionalidad", sin más detalles sobre la resolución del contrato.

La nota se acompaña de una imagen del técnico asturiano con la leyenda "muchas gracias" en vasco.

Tampoco ha anunciado su sustituto.

Abelardo comenzó su segunda etapa en el banquillo vitoriano a mediados del pasado mes de enero, en lugar de Pablo Machín.

Grave crisis de resultados

Desde que cogió las riendas del equipo, el Alavés ha conseguido tan solo 5 puntos en once jornadas ligueras y únicamente 1 de los últimos 21 en disputa, informa Efe.

Tras el último encuentro perdido en Mendizorrotza, dijo: “Me siento responsable desde que he llegado, no he hecho esta plantilla, pero creo que la salvación es muy posible, aunque mis números ahí están y es una realidad (...) Voy a esperar unas horas para pensar las cosas y meditar a ver lo que sucede”.

Abelardo ha sido el cuarto encargado del banquillo gasteiztarra en menos de un año, tras Garitano, Muñiz y el citado Machín y es el primer equipo de la Liga que acomete ya dos relevos en esta temporada, añade la agencia.

Se trata además de una campaña muy especial para el club de Vitoria, ya que acaba de cumplir cien años.

01.49 min El Deportivo Alavés ya es centenario

Con todo, ahora mismo el equipo está a tres puntos de la salvación, que marca el Elche en la 17ª plaza.