La París-Roubaix se retrasa a octubre por la pandemia

La clásica París-Roubaix, prevista inicialmente para el próximo 11 de abril, se ha aplazado al 3 de octubre por la pandemia de covid-19, según han confirmado este jueves los organizadores.

La decisión afecta tanto a la carrera masculina como a la carrera femenina, cuya primera edición debía celebrarse ese mismo fin de semana y que ahora tendrá lugar el 2 de octubre,

“Thanks to effective and rapid collaboration with the Union Cycliste Internationale and the local authorities concerned, the new dates fixed are the 2nd October for Paris-Roubaix Women and the 3rd October for Paris-Roubaix. pic.twitter.com/gd1hMMhOTP“