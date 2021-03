Mario Ortega, más conocido como 'Avemario' se ha convertido esta madrugada en el primer jugador español de eSports en ser seleccionado para la NBA 2K League, la máxima competición de baloncesto digital.

El jugador de DUX fue drafteado por los Cavs Legion para la próxima temporada, 35 años después de que Fernando Martín lograra el hito con los Portland Trail Blazers. Dos pioneros en la NBA, cada uno a su manera.

El sueño de Mario por fin se hizo realidad, despúes de dos 'draft' consecutivos sin lograr equipo. A la tercera fue la vencida. La locura invadió a DUX en la madrugada de este sábado cuando el nombre de Avemario fue anunciado por los Cavs Legion (Cleveland Cavaliers) con el 'pick' 41.

“He's NBA 2K League bound! #NBA2KLDraft@avemario32 has been selected by @CavsLegionGC at No. 41 overall! ���� pic.twitter.com/zRUFtO9S4Q“