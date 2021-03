Mario Ortega, más conocido como 'Avemario' está a las puertas del olimpo del baloncesto electrónico. El 'draft' de la NBA 2K League, la máxima competición de baloncesto en eSports, ha nominado al jugador madrileño por tercera vez para estar entre los mejores del mundo y competir en la temporada regular de la franquicia estadounidense.

Una nueva barrera para el jugador de DUX, que podría seguir los pasos de Fernando Martín como primer español en la NBA (de los videojuegos). El 'draft' decidirá el próximo 13 de marzo a 62 jugadores entre los 250 presentados. Junto a Mario también estará otro español, Eduardo Pascual (Eduuardopv), como ya ocurrió en 2020.

“We've seen @avemario32 put the European NBA 2K scene on the map this offseason.



As one of Spain's top prospects, will he land a roster spot on March 13 during the #NBA2KLDraft? ����



Watch Episode 3 of Draft Hopefuls ���� pic.twitter.com/SLrkpG4OuC“