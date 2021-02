Abel Torres, un prodigio del motor con sólo 10 años

Abel Torres representa el presente del simracing y futuro del motor en España. El piloto lleva aferrado al volante de su simulador de rallies desde que apenas sabía andar. Su última gesta fue superar a más de 800 pilotos para clasificarse entre los 12 participantes en el primer Campeonato de España de Gran Turismo. Sólo tiene 10 años.

Muy pronto, Martín Torres, su padre, vio que a su hijo le apasionaban los coches: "Le regalaban juguetes de todo tipo, pero él siempre se quedaba con los coches".

“"Esto no es normal eh, mira que yo llevo muchos años en esto y no he visto nunca cosa igual"“

La sopresa de Martín llegó cuando con apenas cuatro años, Abel, se montó en su simulador de rallies y empezó a manejar el coche con destreza: “Iba conduciendo y ya iba por la pista, no se salía por la hierba. Como le gustaba tanto, que me pedía que quería jugar, le hice un asiento de madera de su medida” asegura.

Fueron los inicios de un piloto que apenas llegaba a los pedales y ya llamaba la atención de los equipos de simracing. “José Iglesias, (director del Fordzilla) me llamó y me dijo ‘esto no es normal eh, mira que yo llevo muchos años en esto y no he visto nunca cosa igual’. Vino a Galicia y le fichó” cuenta el padre del piloto.