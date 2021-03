Carolina Marín tiene una rotura en el sóleo. La volantista española ha desvelado que jugó el pasado Abierto de Suiza, donde ganó su primer título en dos participaciones, con dicha lesión, ahora en proceso de cicatrización. A pesar de ese y otros buenos resultados, dice seguir "con los pies en el suelo" y centrada en su objetivo principal, los Juegos Olímpicos.

Tras imponerse en el Abierto de Suiza, su más reciente aparición después de la 'burbuja' de Bangkok, donde ganó dos torneos e hizo final del Masters, Marín ha hablado en un acto organizado por Santander Talks sobre sus próximos objetivos.

Entre estos siguen estando los Juegos de Tokio 2020 y el Mundial, que se disputa en Huelva natal. De hecho, los primeros son su "obejtivo principal", como ha reiterado.

La lesión en el sóleo pone en riesgo su participación en el próximo All England, donde defiende título y es principal cabeza de serie. "Todo lo que haga peligrar los Juegos, mi objetivo principal, lo pondremos a un lado", ha advertido Marín.

Carolina ha relatado cómo fue la lesión: "Sentí un pinchazo entrenando el martes y no podía ni apoyar el pie. Gracias al fisio pude jugar el miércoles y todo el torneo. Hace unos días me vieron una rotura en el sóleo que está en proceso de cicatrización, no sé ni cómo pude jugar".

A pesar de la victoria en Suiza y los buenos resultados, Marín ha asegurado no dejar sitio para la euforia: "Nada más ganar el primer torneo, nos tuvimos que meter cada uno en su habitación del hotel, así que poco se podía celebrar. Sigo con los pies en el suelo, centrada en mi objetivo de los Juegos", ha respondido a RTVE.es.

Un objetivo para el que quiere estar entre las cuatro primeras del ranking, lo que le garantizaría una mejor posición en el cuadro del torneo olímpico, tal como ha asegurado a nuestro medio. Aunque no partir entre las cuatro primeras tampoco trastorna su preparación.

"Si se complica estar entre las cuatro primeras, el objetivo será llegar con una buena preparación y tener muy buena base para ir con buenas sensaciones a los Juegos", ha reiterado.