La escudería Alpine F1 Team ha hecho este martes la presentación de su monoplaza para la temporada 2021 de Fórmula 1. El equipo de Fernando Alonso, ausente por su reciente operación, ha saludado la "vuelta a casa" del asturiano en un acto con marcado acento francés, aunque sin olvidar sus raíces británicas.

“Proudly representing the colours of the French and British flags, as well as Alpine’s illustrious and historic racing colours of blue, white and red… Here is our 2021 F1 car, the A521!#A521Launch �� pic.twitter.com/AwDI1RNtaE“